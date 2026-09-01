ITO 2026: Andreea Ogăraru, mamă a 6 copii, și dr. Radu Țincu au dialogat cu tinerii despre credință și familie

Andreea Ogăraru, mamă a șase copii, și dr. Radu Țincu, medic primar Terapie Intensivă – Toxicologie la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca” din Capitală, au dialogat cu participanții la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026.

Evenimentul a avut loc marți seară, la Catedrala Națională din Capitală, și a fost transmis în direct de Trinitas TV, inclusiv pe pagina de Facebook și canalul de Youtube ale televiziunii Patriarhiei Române. Tema dialogului a fost Tinerii și Familia în societatea de astăzi.

Invitații au subliniat că dependențele de substanțe sau comportamente sunt cauzate de dorința de a umple un mare gol afectiv. „Caută o sațietate care să le astâmpere foamea aceea de iubire și de sens”, a subliniat Andreea Ogăraru despre persoanele care suferă de anumite dependențe.

Familia să-și țină copiii aproape

„Pentru ca o familie să aibă șanse să-și țină copiii aproape, trebuie să stea aproape. Trebuie să ții copilul în brațe atât cât are nevoie, zi și noapte, până când el se simte în siguranță.”

„Trebuie să mergi cu copilul tău, să-i oferi alternative, să faci activități, să construiești ceva, să gătești împreună, să pui ceva în grădină, să-l pui să sape, să faci tot felul de lucruri, adică să îți dedici timpul într-un mod firesc copilului tău, pentru că, vă spun sincer, niciun copil nu o să dea deoparte o oră de iubire cu mama și cu tata – unde este gâdilat și îmbrățișat și fac și brioșe și toate cele – pe 10 minute de joc”, a mai spus ea.

Despre dependențe

După ce Andreea Ogăraru a amintit că tehnologia include algoritmi adictivi, a fost discutată și gestionarea modului în care utilizăm tehnologia. Dr. Radu Țincu a menționat studii care arată cum afectează tehnologia creierul copiilor și tinerilor.

„S-a observat că anumite zone ale creierului sunt afectate cu precădere, în special zonele care se ocupă de funcțiile neurocognitive, cum sunt atenția, memoria, gândirea, toate acestea sunt încetinite prin utilizarea excesivă a tehnologiei. Dar de departe, cea mai importantă funcție afectată este atenția”, a spus el.

Puterea credinței

Medicul a mai vorbit despre reperele și rădăcinile pe care ni le oferă credința prin practicarea virtuților. El a subliniat că familia trebuie să se construiască pe puterea credinței și a vorbit și despre puterea vindecătoare a rugăciunii.

„Știm foarte clar că rugăciunea este acea formă de comunicare între noi și Dumnezeu, unde la nivelul creierului se eliberează neurotransmințători protectori. Acei neurotransmințători care normalizează transmiterea impulsurilor electrice”, a spus dr. Radu Țincu.

„S-a dovedit că pacienți aflați în comă, spre exemplu, care sunt în spital, în secțiile de Terapie Intensivă și se face slujba Sfântului Maslu, există modificări ale undelor cerebrale în timpul acestor rugăciuni. Ceea ce ne arată că puterea rugăciunii noastre, a celor din jurul lor, este una extraordinară.”

Răspunsuri la întrebări din public

Dialogul dintre invitați, moderat de Cosmin Iulian Cîrstea, realizator Trinitas TV, a fost urmat de un dialog al invitaților cu participanții, aceștia răspunzând la întrebări trimise din public.

Alături de tinerii participanți la ITO, la eveniment au fost prezenți Episcopul Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și părinți consilieri din Administrația Patriarhală și de la Arhiepiscopia Bucureștilor.

ITO 2026 continuă la București

Miercuri, tot la Catedrala Națională, participanții la ediția ITO din acest an vor dialoga cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, care va susține conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiență pastorală în Europa de Nord.

Seara se va încheia cu Procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică, pe traseul Strada Izvor – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii (latura de vest) – Colina Bucuriei.