Sfinții Martiri Brâncoveni au dobândit viața nemuritoare și biruitoare, a spus Arhiepiscopul Alba Iuliei

Arhiepiscopul Irinei al Alba Iuliei a slujit duminică la hramul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Lăpușna, județul Mureș. „Sfinții Martiri Brâncoveni, unindu-se cu Hristos prin martirajul lor, au dobândit viața nemuritoare și biruitoare”, a subliniat ierarhul.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că mărturisirea credinței presupune așezarea voinței omului în acord cu voința lui Dumnezeu și, în acest sens, l-a citat pe Sfântul Ciprian al Cartaginei: „Cel ce vrea să rămână în veac trebuie să facă voia lui Dumnezeu, Care este veșnic”.

Arhiepiscopul Irineu a subliniat că exemplul Sfinților Martiri Brâncoveni rămâne actual pentru credincioșii care trec prin dificultăți.

„Ca să Îl asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii puternic în credință, aceasta fiind o decizie existențială a creștinului, pentru Hristos și Biserica Sa, în această lume în care toate sunt supuse devenirii și morții”.

„Credința ne dă călăuzire pe drumul existenței pământești și ne dă tărie în fața dificultăților, iar la sfârșit ne oferă viața veșnică”, a spus ierarhul.

Mănăstirea de la Lăpușna

Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” se află în localitatea Lăpușna, comuna Ibănești, județul Mureș. Biserica de lemn a așezământului datează din 1779. Ea a fost construită în satul Comori și a fost strămutată la Lăpușna în 1939, la dorința Regelui Carol al II-lea.

În anul 1997, autoritățile bisericești au hotărât înființarea unei mănăstiri de călugări, pentru revigorarea vieții monahale în acest loc. Obștea Mănăstirii Lăpușna se află sub îndrumarea părintelui Arsenie Boariu.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia