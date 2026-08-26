Copiii unei parohii din Alba au descoperit patrimoniul satului la Școala de vară „Păstrători ai trecutului, arhitecți ai viitorului”

Parohia Boz din Alba a organizat Școala de vară „Păstrători ai trecutului, arhitecți ai viitorului”, în perioada 20-23 august. Proiectul a reunit copii și tineri din comunitate în cadrul unor activități dedicate credinței, patrimoniului și tradițiilor locale.

Coordonat de părintele paroh și de preoteasă, ambii absolvenți ai Facultății de Teologie, proiectul a îmbinat cateheza, rugăciunea, atelierele artistice, jocurile și activitățile dedicate patrimoniului local.

Activitățile au cuprins pictura pe sticlă, lucrul în mozaic și confecționarea unor magneți. Acestea au urmărit să îi apropie pe copii de Biserică și să le dezvolte respectul pentru identitatea locală și pentru moștenirea culturală a satului.

Un moment important al școlii de vară l-a reprezentat vizitarea obiectivelor istorice și religioase din localitate. Copiii au descoperit biserica, monumentele și alte repere ale satului.

Organizatorii au urmărit ca fiecare activitate să îi ajute pe participanți să înțeleagă că identitatea unei comunități se construiește prin cunoașterea trecutului și implicarea în prezent.

Școala de vară s-a încheiat cu un moment festiv organizat în curtea parohiei la care au participat copiii și voluntarii.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia