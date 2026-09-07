IPS Casian s-a rugat pentru elevi și profesori. 3.300 de copii primesc rechizite în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați și a înălțat rugăciuni speciale pentru elevi și profesori la începutul noului an școlar. Totodată, în eparhie continuă programul „Hristos în școală”, prin care 3.300 de copii primesc ghiozdane și rechizite.

Înaltpresfințitul Părinte Casian a tâlcuit Pilda nunții fiului de împărat și a arătat că Fiul de împărat este Domnul Iisus Hristos, adevăratul Dascăl, Care îi invită pe copii, părinți și profesori la o comuniune spirituală prilejuită de începutul noului an școlar.

Ierarhul a amintit și de Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO) 2026 de la București, unde cei 2.400 de participanți s-au spovedit, s-au împărtășit și au primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Catedrala Națională.

„Fiul de împărat este adevăratul Dascăl, care dorește o nuntă mare la care să cheme, de data aceasta, toți copiii, toți părinții și toți dascălii”, a spus Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat speranța pentru: „un nou an școlar binecuvântat, cu roade bogate, cu părinți, cu preoți și cu tineri în școala vieții și comunitare creștine și românești”.

Programul „Hristos în școală” continuă

În Arhiepiscopia Dunării de Jos continuă programul eparhial „Hristos în școală”, prin care 3.300 de copii din județele Galați și Brăila primesc ghiozdane complet echipate și rechizite pentru noul an școlar 2026–2027. Valoarea sprijinului oferit depășește 330.000 de lei.

Ghiozdanele au fost distribuite prin protoieriile eparhiei către parohiile din cele două județe, urmând să ajungă la copiii beneficiari din comunitățile locale.