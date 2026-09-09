Elevii Liceului Teologic din Suceava vor beneficia de o nouă bibliotecă

Elevii Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava vor beneficia de o nouă bibliotecă, care urmează să își deschidă porțile în perioada următoare. Anunțul a fost făcut luni de arhid. Bogdan Mihai Hrișcă, directorul instituției, la deschiderea noului an școlar.

Părintele director a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru sprijinul acordat instituției.

„Se cade să îi aducem din partea școlii alese mulțumiri pentru călăuzirea duhovnicească și pentru toată purtarea de grijă. Cred că, în ultimii ani, educația a fost una dintre prioritățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”.

Noul an școlar a început cu o slujbă de Tedeum oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Fiecare copil să poată crește în ceea ce devine”

Preasfinția Sa a transmis mesajul Arhiepiscopului Calinic adresat elevilor, profesorilor și părinților.

„La Liceul Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava ne dorim ca fiecare copil, fie de nivel preșcolar sau primar, gimnazial ori liceal, să poată crește nu numai în ceea ce știe, ci și în ceea ce devine”.

„Școala are rost atunci când deschide această devenire. Când îl ajută pe copil să descopere că lumea este mai mare decât ceea ce știe deja, că întrebările sunt uneori mai importante decât notele pentru răspunsurile grăbite și că fiecare întâlnire adevărată cu o carte, cu un profesor, cu o idee sau cu un om poate schimba ceva înlăuntrul lui”, a transmis IPS Calinic.

„Nu transforma nereușita într-o dramă”

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a transmis zece îndemnuri adresate elevilor, despre credință, educație, responsabilitate și formarea caracterului: „Învață să pierzi fără să te pierzi, nu transforma nereușita într-o dramă și ridică-te din greșeală fără amărăciunea eșecului, înțelegând că un rezultat mai puțin așteptat poate închide o etapă, dar îți poate deschide un nou început”.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților le-a vorbit elevilor și despre folosirea tehnologiei și păstrarea atenției: „Păzește-ți mintea de risipire și nu lăsa tehnologia, graba și zgomotul să-ți ocupe tot spațiul interior; fă loc lecturii, tăcerii, rugăciunii și gândului așezat, amintindu-ți că o minte mereu ocupată, mai ales cu cele stricătoare de suflet, nu este neapărat și o minte luminată”.

„Rostul cel mai înalt al educației nu este numai să știi mai mult, ci să devii un om plăcut lui Dumnezeu și semenilor prin ceea ce ai învățat”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Festivitatea de deschidere

La festivitatea de deschidere a anului școlar 2026-2027 au participat Vasile Rîmbu, primarul municipiului Suceava, Ciprian Anton, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, și Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Suceava.

Liceul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” asigură în prezent educație la nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Nivelurile primar și gimnazial au fost autorizate să funcționeze în anul 2024, iar activitatea preșcolară se desfășoară în spațiile Grădiniței cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou”.