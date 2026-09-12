Ierarhii ortodocși din Marea Britanie au avertizat asupra sinuciderii asistate: Trebuie să oferim îngrijire, nu moarte

Ierarhii ortodocși din Marea Britanie s-au numărat printre semnatarii unui apel împotriva legalizării sinuciderii asistate. „Trebuie să oferim îngrijire, nu ucidere”, au transmis clericii.

Scrisoarea a fost publicată înaintea revenirii în Parlamentul britanic a proiectului de lege „Terminally Ill Adults (End of Life) Bill”, care ar fi permis adulților cu o speranță de viață mai mică de șase luni să solicite ajutor pentru a-și încheia viața, sub anumite condiții.

Printre semnatarii ortodocși ai apelului se numără Arhiepiscopul grec Nichita din cadrul Patriarhiei Ecumenice, Arhiepiscopul antiohian Siluan, Arhiepiscopul român Atanasie, Episcopul rus Matei de Sourozh și Episcopul sârb Nectarie.

Clericii ortodocși au atras atenția asupra implicațiilor pe care le-ar putea avea asupra raportării societății la viața umană.

„Adoptarea acestui proiect de lege ar îndepărta resursele limitate de la efortul de a oferi cea mai bună îngrijire posibilă persoanelor vulnerabile care se confruntă cu boli îndelungate și dureroase și le-ar orienta către oferirea unor modalități de a le pune capăt vieții”.

Presiune enormă asupra persoanelor vulnerabile

Ierarhii au făcut referire și la experiența altor state în care legislația privind moartea asistată a fost extinsă după adoptare.

În cazul Canadei, clericii au arătat că cerința potrivit căreia moartea trebuia să fie „previzibilă în mod rezonabil” a fost eliminată, viața putând fi luată și în cazurile de tulburări mentale.

Un alt exemplu oferit a fost statul american Oregon, unde aproape jumătate dintre cei care au recurs la sinuciderea asistată în anul 2024 au indicat teama de a deveni o povară pentru familie, prieteni sau personal medical:

„Putem fi siguri că introducerea sinuciderii asistate medical legalizate ar duce la o presiune enormă asupra persoanelor vulnerabile și vârstnice din societatea noastră”.

„Dreptul de a muri devine repede datoria de a muri”, au avertizat ierarhii ortodocși.

Proiectul a fost respins de Parlamentul britanic

Potrivit BBC, Camera Comunelor din cadrul Parlamentului britanic a respins vineri proiectul cu 286 de voturi la 270, diferența fiind de 16 voturi. În urma deciziei, inițiativa legislativă nu va mai continua în actuala formă. După vot, Gordon Macdonald, directorul executiv al organizației „Care Not Killing”, a subliniat importanța dezvoltării sistemului de îngrijiri paliative.

„Speranța noastră este ca parlamentarii să se concentreze acum asupra reparării sistemului de îngrijiri paliative din Regatul Unit și asupra asigurării finanțării necesare, astfel încât, indiferent în ce parte a țării locuiești, să poți avea acces la cea mai bună îngrijire disponibilă și să fii tratat cu demnitate și respect”.

Ierarhii ortodocși din Marea Britanie au intervenit și în luna martie în dezbaterea publică privind protejarea vieții, când au cerut parlamentarilor să respingă o prevedere legislativă despre care avertizau că ar permite femeilor să facă avort în orice stadiu al sarcinii și din orice motiv.

Prevederea a fost însă menținută de Camera Lorzilor, iar organizațiile pro-viață au descris modificarea drept una dintre cele mai radicale schimbări ale legislației britanice privind avortul.

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