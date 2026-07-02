A fost ales un nou arhiereu vicar pentru românii din Italia

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi pe Arhimandritul Maxim Drăguț în funcția de Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei.

Arhiereul vicar ales va purta titulatura Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul și i se va alătura în slujire Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Pe aceeași funcție a candidat și arhimandritul Porfirie Florea, starețul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, din orașul Leon, Spania.

Scurtă biografie

Arhimandritul Maxim Drăguț s-a născut în data de 10 aprilie 1988. A urmat cursurile Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București și pe cele ale Facultății de Științe Economice și Administrație Publică din Suceava.

Între 2014 și 2016 a frecventat cursurile Masterului „Comunicare și consiliere psihologică și spirituală” de la Facultatea de Teologie din Iași, iar între 2019 și 2021 a studiat la masterul „Management economic și administrarea unităților bisericești” din cadrul Facultății de Teologie din București.

De asemenea, în anul 2025 și-a susținut lucrarea de doctorat la Academia de Studii Economice din București, cu titlul „Continuitate și înnoire în managementul eclezial. Managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei”.

În anul 2013 a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria Putnei, fiind tuns în monahism în anul 2015. A îndeplinit ascultările de ghid, ajutor de casier, ajutor de econom, casier-contabil și coordonator al cancelariei mănăstirii.

Slujirea clericală

A fost hirotonit ierodiacon în anul 2018, de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În 2020 a fost hirotonit ieromonah, iar în anul următor a fost ridicat la rangul de protosinghel. Din anul 2024 slujește la Paraclisul Episcopal ,,Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Centrului Eparhial din Roma.

În luna august 2025 a fost ridicat la rangul de arhimandrit, fiind hirotesit de Episcopul Siluan al Italiei.

În prezent, părintele arhimandrit ocupă funcția de Consilier eparhial în cadrul Sectorului economic-financiar al Episcopiei Italiei și Coordonator al Centrului pastoral ,,Sf. Maxim de Torino”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu