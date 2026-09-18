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FOTO: Tineri din țară și din Republica Moldova au participat la deschiderea întâlnirii anuale ASCOR

Raluca-Emanuela Ene
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Deschiderea Consfătuirii Naționale ASCOR, a avut loc vineri, 18 septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

În deschiderea întâlnirii, părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Totodată, părintele profesor Vasile Gavrilă, îndrumătorul ASCOR București, și Elena Țuțuianu, președintele ASCOR București, le-au adresat mesaje de bun venit tinerilor veniți din țară și din Republica Moldova la întâlnirea anuală a organizației.

Foto: BASILICA / Raluca Ene

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