Încep lucrările la noul centru cultural și religios întemeiat de o comunitate liturgică românească din Paris

Comunitatea liturgică românească din Paris pusă sub ocrotirea Sfintelor Parascheva de la Iași și Genoveva de la Paris se implică în construirea unui centru cultural și cultual propriu.

Centrul, care va fi dedicat sfintelor ocrotitoare ale comunității, va fi amplasat la 5 kilometri distanță de centrul Parisului, iar credincioșii români din Ivry sur Seine, Vitry și arondismentele din sudul Parisului vor putea ajunge pe jos.

„Moment istoric. Începem în septembrie lucrările de construire a Centrului cultural și cultual de la Ivry-sur-Seine, care va găzdui o primă biserică ortodoxă din istoria acestui loc, accesibilă pe linia de metro 7, stația Mairie d’Ivry. Un amplasament excepțional”, a scris Părintele Răzvan Ionescu pe Facebook.

„O oportunitate de descoperit de către toți românii și moldovenii din Ivry, Vitry și arondismentul 13 al Parisului, dată fiind proximitatea”.

Detalii despre locație

Terenul de 260 de metri pătrați a fost achiziționat în 2023, iar în 2025 a fost obținut permisul de construcție.

„Șantierul va începe cu lucrări de adâncire a fundației existente, pentru a face la subsol o sală polifuncțională”, a precizat Părintele Răzvan Ionescu pentru Agenția de știri Basilica.

„Va fi o clădire cu subsol, sală, parter la care va fi un spațiu de cult bizantin, iar la etaj vor fi săli de clasă pentru școala parohială.”

Orice donație contează

Românii nu au reușit încă să obțină finanțare printr-un proiect, dar au obținut un împrumut bancar, pentru că Părintele Răzvan Ionescu simte că este momentul oportun pentru a începe lucrările în locația situată pe un bulevard frumos și liniștit, umbrit de arbori seculari: „Simțim că Dumnezeu este cu noi”, spune clericul.

Deoarece comunitatea a contractat un împrumut bancar, orice sumă cât de mică primită prin donații va conta la fel de mult ca „bănuțul văduvei”.

Donațiile pot fi făcute cu cardul bancar pe platforma Helloasso.

Pagina de Facebook dedicată centrului se găsește aici.

Pr. Răzvan Ionescu este prodecanul Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae” (CDS) din Paris al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.