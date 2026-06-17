Ziua Iei va fi sărbătorită la Paris printr-o expoziție de artă

Ziua Iei va fi sărbătorită anul acesta la Paris printr-o serie de manifestări care include expoziția de pictură „Ferestre spre lume” și cinci ateliere de creație ale artistului Flavius Lucăcel, în perioada 20-24 iunie 2026.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Curierul Timpului.

Expozițiile transilvănene prezentate de Flavius Lucăcel au mai fost expuse în trecut la Muzeul Satului, Muzeul Țăranului Român, Palatele Brâncovenești, dar și în context internațional, la Madrid, Veneția sau Chicago.

Patrimoniu al Transilvaniei

Expoziția va cuprinde instalații alcătuite din rame autentice recuperate din spațiile rurale și urbane, specifice zonei natale a lui Flavius Lucăcel. Detaliile acestora sunt inspirate din ii transilvănene, ștergare, covoare și alte țesături tradiționale.

Manifestarea culturală reprezintă o invitație la descoperirea patrimoniului românesc cu scopul de a fi transmisă generațiilor viitoare.

Programul evenimentului

Evenimentele vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din Paris și sunt deschise tuturor categoriilor de public, pe bază de înscriere prealabilă.

Programul evenimentului „Ferestre spre lume” este disponibil pe pagina de Facebook a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Expoziția va putea fi vizitată pe durata manifestărilor, cu acces liber, în timpul programului de lucru al Institutului Cultural Român de la Paris.

Ziua Universală a Iei se sărbătorește din anul 2013. În iunie 2022, Președintele României a promulgat Legea care prevedea instituirea zilei de 24 iunie ca Ziua Universală a Iei.

Foto credit: Facebook / Flavius Lucăcel