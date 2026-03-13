Comunitatea condusă de pr. Răzvan Ionescu a cumpărat terenul pentru un centru cultural și cultual la Paris

Comunitatea creată în jurul Parohiei Ortodoxe „Sf. Parascheva și Sf. Genoveva” din Paris-St. Sulpice, păstorită de Părintele Răzvan Ionescu, a achiziționat recent un teren în zona stației Mairie d’Ivry de pe Linia 7 a metroului parizian, unde își propune să construiască un centru cultural și cultual.

Autorizația a fost deja obținută, dar inițiatorii au nevoie de sprijin pentru începerea lucrărilor de construcție.

Centrul va fi pus sub ocrotirea Sfintelor Parascheva de la Iași și Genoveva de la Paris și va include capelă, spațiu multifuncțional și cel puțin două săli de clasă pentru activitățile educaționale cu copiii din comunitatea românească.

Pentru ca oamenii de azi să fie vii în Hristos, proiectul este probabil doar o picătură în ocean, a scris pe Facebook Părintele Răzvan Ionescu.

Dar „va fi un loc intens românesc, un loc prin care se va trăi duhovnicește în regiunea pariziană și, nu puțin lucru, o punte teologică și culturală între cele două popoare”, a adăugat el.

„Doar 2% din românii de la Paris au loc în bisericile existente, nevoia e presantă. Cel mai bun răspuns este acțiunea”, a mai scris preotul, care a explicat că răspunsul la starea zbuciumată și debusolată a lumii actuale este „bucuria de a cultiva și răspândi binele în cotidian”.

Clericul a dezvăluit că proiectul este pregătit de comunitate de aproximativ două decenii, dar nu va putea fi realizat fără sprijinul donatorilor.

„Locul acesta îl veți putea vizita la Paris, veți ști că o cărămidă sau mai mult ați pus-o dumneavoastră”, a subliniat Părintele Răzvan Ionescu.

Pr. Răzvan Ionescu este prodecanul Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae” (CDS) din Paris al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

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Sursa foto: Helloasso.com