Parteneriat academic româno-francez: Acord semnat între Universitatea de Vest din Timișoara și Sorbonne Nouvelle

Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Sorbonne Nouvelle au semnat marți un acord de cooperare academică la Paris, a anunțat Consulatul General al României la Paris printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Ceremonia oficială s-a desfășurat în prezența rectorului Marilen Gabriel Pirtea al Universității de Vest și a președintelui instituției de învățământ din Franța, Daniel Mouchard-Zay, care au semnat acordul de cooperare academică.

La eveniment au participat Ambasadorul României în Franța, Ioana Bivolaru, Consulul General al României la Paris, Ecaterina Constantinescu, și directorul general al Institutului Limbii Române, Daiana Cuibus, alături de studenți români și francezi.

Reprezentanții Consulatului General Român la Paris au subliniat că „prin această inițiativă, cele două universități își reafirmă angajamentul pentru excelență academică și contribuie la întărirea dialogului internațional, evidențiind totodată rolul esențial al cooperării educaționale în apropierea comunităților și formarea noilor generații”.

„Acordul deschide noi oportunități pentru dezvoltarea de proiecte comune în domeniul educației și cercetării, facilitând mobilitățile academice, schimburile de bune practici și consolidarea cooperării interuniversitare”, a mai transmis instituția.

Evenimentul a avut loc în contextul săptămânii „Focus Roumanie”, organizată la Universitatea Sorbonne Nouvelle, cu sprijinul Ambasada României în Franța, Institutul Limbii Române, Consulatul General al României la Paris și Institutul Cultural Român Paris.

