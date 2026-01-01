Imnul Anului omagial al pastorației familiei creștine (text și muzică)

La finalul ceremoniei de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2026, Grupul psaltic Tronos a intonat un imn special dedicat familiei creștine.

Imnul Anului omagial 2026, compus de Preotul Cristian Alexandru, membru Tronos, a fost îndreptat și aprobat de Patriarhul României.

Textul exprimă credința și recunoștința față de Maica Domnului, arătând că prin ea au fost sfințite femeia și maternitatea. Astfel, Biserica a primit ca dar sfinte martire, mame, cuvioase și soții credincioase, exemple de rugăciune, jertfă și viață trăită în credință.

Anul 2026 a fost proclamat joi, la Catedrala Patriarhală, drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Imnul Anului omagial al pastorației familiei creștine

versuri de Pr. Cristian Alexandru

Pe tine, Maică sfântă, cu cinste te slăvesc

Toți îngerii în ceruri și neamul omenesc.

Fecioară Preacurată, ce pururea te rogi,

Și oamenii din rele prin harul tău îi scoți.

Prin vrerea Ta, Fecioară, prin glasul tău smerit,

Din ceruri, Fiul Tatălui în lume a venit.

Căci, vestea cea din ceruri, primită prin cuvânt,

Rodit-a Prunc în pântec, ca dar din Duhul Sfânt.

Prin tine, Preacurată, femeia s-a sfințit

Și cinstea de-a fi mamă creștină a primit;

Căci dragostea rodește asemeni unui pom:

Bărbatul și femeia să nască-n lume om!

Din neamul nostru, Doamnă, lumini ai pus în cer,

Femei de mare cinste cu nume ce nu pier:

Martire, mame sfinte, soții de domnitori,

Ce-n suflet adunat-au veșnice comori.

Biserica are în ceruri sfinte rugătoare,

Și sfinte cuvioase preamult nevoitoare,

Femei ce-n isihie, viață îngerească

Trăit-au, ca pe Domnul în veci să-L preamărească!

Descarcă partitura pe notație psaltică sau pe notație liniară.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene