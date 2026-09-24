IPS Nifon participă la lucrările Comisiei Internaționale pentru Dialog Teologic Anglican-Ortodox

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, participă zilele aceasta la lucrările Comisiei Internaționale pentru Dialog Teologic Anglican-Ortodox.

Întâlnirea are loc între 19 și 25 septembrie în Alexandria, Egipt, fiind găzduită de Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi.

Partea ortodoxă a comisiei este coordonată de Mitropolitul Atenagora al Belgiei, reprezentant al Patriarhiei Ecumenice, în timp ce partea anglicană este coordonată de Michael Lewis, Episcop asistent onorific în Dieceza de Lichfield.

La întâlnire participă reprezentați ai Bisericilor Ortodoxe ale Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei, României, Bulgariei, Ciprului, Greciei și Albaniei.

Vizită la Patriarhul Alexandriei

Membrii comisiei au fost primiți sâmbătă, 19 septembrie, de Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi.

Preafericirea Sa a evidențiat importanța dialogului teologic, subliniind că acesta nu înseamnă abandonarea credinței sau a identității ecleziale, ci o întâlnire în cunoaștere și respect reciproc, având ca obiective pacea, reconcilierea și slujirea omului.

Patriarhul Alexandriei a făcut referire și la cateheza modernă, subliniind că simpla transmitere a cunoștințelor religioase nu este suficientă. Biserica este chemată să-l conducă pe om „de la cunoaștere la relație, de la informație la experiență și de la ascultare la participare”, astfel încât credința să devină o experiență reală de viață în Hristos.

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea le-a mulțumit membrilor comitetului pentru implicare și participarea la întâlnire, rugându-i să transmită salutări întâistătătorilor Bisericilor pe care le reprezintă.