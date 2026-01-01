Patriarhul Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință, iubire darnică și evlavie

„Familia este nucleul de bază al comunității creștine, iar femeia creștină, soție și mamă, este factor principal de credință, iubire darnică și evlavie statornică”, a spus Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală joi, când anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Acest act recunoaște „rolul esențial pe care familia și femeia îl au în cultivarea și promovarea identității creștine, precum și în transmiterea credinței creștine de la o generație la alta”, a explicat Patriarhul României în cuvântul rostit în cadrul ceremoniei speciale.

Cununia ca metaforă spirituală

Preafericirea Sa a explicat temeiurile duhovnicești pentru declararea acestui an omagial-comemorativ.

Astfel, a amintit că „Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie”, iar „Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție ne arată valoarea deosebită a femeii credincioase în viața și în misiunea Bisericii de transmitere a credinței în Dumnezeu”.

Biserica a promovat mereu demnitatea femeii

„Biserica a promovat demnitatea femeii, mai ales prin faptul că venerează pe Maica Domnului Iisus Hristos, ca ideal al feminității și al vieții creștine, purtătoare de Dumnezeu și de sfințenie, numind-o Preasfânta (Panaghia). Ea este deodată Fecioară și Mamă, icoană a Bisericii sfințite de harul Preasfintei Treimi, a umanității purtătoare de Hristos și a iubirii smerite și milostive sau darnice”, a mai spus Părintele Patriarh Daniel.

Amintind și de curajul și propovăduirea sfintelor femei mironosițe, Preafericirea Sa a că, „de-a lungul istoriei creștine, femeile sfinte au arătat că drumul spre sfințenie nu depinde de apartenența la o anumită categorie socială, ci de conlucrarea persoanei umane cu harul divin”.

Biserica României, binecuvântată cu femei credincioase

Patriarhul României a menționat exemple de familii sfinte din istoria Bisericii care ne oferă modele de viață creștină și a amintit și de canonizarea a 16 femei românce cu viață sfântă, aprobată anul trecut de Sfântul Sinod:

„Aceste noi sfinte femei românce din calendar ne arată că Biserica Ortodoxă Română a fost totdeauna binecuvântată cu femei credincioase și evlavioase, care au dus lupta cea bună a credinței și au săvârșit în sfințenie călătoria lor pământească în multe forme de slujire: mame ai căror copii au devenit sfinți, mucenițe care au apărat credința creștină cu sângele lor, monahii care s-au rugat și au muncit în mănăstiri, femei mărturisitoare care au îndurat persecuțiile pentru numele lui Hristos și soții de voievozi sau domnitori care au sprijinit Biserica și neamul românesc.”

În încheiere, Părintele Patriarh Daniel a făcut un diagnostic al situației familiei în prezent și a reiterat îndemnul ca „Biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine” în contextul creșterii numărului de divorțuri și al răspândirii adicțiilor în rândul tinerilor.

„Prin centrele de consiliere familială, prin programele de pregătire pentru căsătorie, prin acțiunile de asistență socială și prin activitatea organizațiilor de femei, Biserica Ortodoxă Română va continua să ofere sprijin concret pentru consolidarea familiilor creștine și pentru conștientizarea mai intensă a importanței familiei în viața Bisericii și a societății”, a spus Preafericirea Sa.

Slujbele și ceremoniile de la Catedrala Patriarhală în prima zi din an

Ceremonia de proclamare a Anului omagial-comemorativ 2026 a încheiat rugăciunile de obște oficiate joi la Catedrala Patriarhală.

Ziua a început cu Liturghia în cinstea sărbătorii Tăierii împrejur a Domnului și întru pomenirea Sf. Ier. Vasile cel Mare și a mamei sale, Emilia, slujbă oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

În continuare, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat slujba de Te Deum oficiată cu ocazia anului nou civil.

Actul sinodal de proclamare a anului omagial-comemorativ a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Secretarul Sfântului Sinod, după care au fost prezentate icoana noului an omagial și cea a noului an comemorativ, iar psalții de la strană au cântat imnul Anului omagial-comemorativ 2026.

Toți credincioșii prezenți au primit câte o copie în miniatură a icoanei, al cărei original a fost pictat de Cosmina Miu din București.

Icoana Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar a fost pictată de familia de iconari Răzvan și Mihaela Bădescu din Buftea.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene