Galerie foto: Prima zi din noul an, sărbătorită la Patriarhia Română (2026)

În prima zi a anului 2026, când sărbătorim Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și pe Sfântul Vasile cel Mare, Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Înainte de momentul solemn, în Catedrala Patriarhală, a fost oficiată Sfânta Liturghie de episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene