Hram pe stil vechi la o parohie ucraineană din Crasna Vișeului, Maramureș

Parohia ucraineană din cătunul Maidan-Preloha, situat în comuna maramureșeană Crasna Vișeului, și-a sărbătorit luni hramul conform calendarului nerevizuit: „Soborul celor 12 Apostoli”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părintele Paroh Vasile Ardelean împreună cu Părintele Viorel Brotnei de la Parohia Ortodoxă Ucraineană Bistra, cu Părintele Mihai Sacalos de la Parohia Ortodoxă Ucraineană Valea Vișeului, cu Părintele Mihai Maghiar și Ierom. Atanasie de la mănăstirea Petrova, și cu Părintele Alin Cozuc de la Parohia Ortodoxă Română Tisa, jud. Maramureș.

Părintele Mihai Sacalos a rostit cuvântul de învățătură în limba ucraineană, iar Părintele Viorel Brotnei a rostit cuvântul de învățătură în limba română. Cei doi clerici au adresat o chemare la unitate, la misiune și la viețuirea după pilda Sfinților Apostoli.

Continuitate și identitate

Programul de hram a inclus Taina Sf. Maslu, precum și o procesiune. La sărbătoare, mulți credincioși din comunitate au participat în haine tradiționale ucrainene.

„Sus, la Maidan, unde suntem mai aproape de Dumnezeu, unde creația lui Dumnezeu ne inspiră la pace, liniște sufletească și rugăciune”, transmite Părintele Petru Rahovan, Protopop Ortodox Ucrainean de Sighetu Marmației, pe pagina de Facebook a Vicariatului Ucrainean al Bisericii Ortodoxe Române.

„Aici nu e doar o slujbă, e continuitate, e glasul strămoșilor în limba noastră, a strămoșilor, care răsună frumos prin rugăciune, e întâlnirea dintre cei de-acasă și cei veniți de departe, e lumina care rămâne aprinsă în biserică după ce pleacă oamenii.”

Despre Vicariatul Ortodox Ucrainean

Vicariatul Ortodox Ucrainean este o unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română și dedicată credincioșilor ortodocși ucraineni care locuiesc în România.

Aceștia participă la slujbe oficiate în limba maternă de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană. În prezent, Vicariatul are sediul în orașul Sighetu Marmației (ju­dețul Maramureș) şi îi cuprinde pe credincioșii din zona de nord a țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat)- în total, aproximativ 30.000 de etnici ucraineni.

Foto credit: Vicariatul Ortodox Ucrainean