Viața și lucrarea Sf. Simeon Stâlpnicul au fost evocate de Episcopul Nicodim la hramul Mănăstirii Jiana

Paraclisul Mănăstirii Jiana din județul Mehedinți și-a sărbătorit miercuri hramul, închinat Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei a evidențiat chipul celor doi ocrotitori ai așezământului monahal, Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul și Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, evidențiind formele diferite prin care aceștia și-au mărturisit credința: „Doi oameni sfinți, unul a murit mucenicește, celălalt un altfel de mucenicie, 47 de ani, pe un stâlp”.

Preasfinția Sa a amintit că sfântul cuvios „a făcut minuni, a învățat pe mulți și este unul dintre cei mai mari stâlpnici”.

„Nevoința sa a ajuns până departe. A fost apreciat de credincioși”, a mai spus ierarhul.

Sărbătoarea mănăstirii

Starețul așezământului, arhim. Augustin Dragomir, a evidențiat semnificația duhovnicească a hramului și chemarea creștinului de a urma exemplul sfinților.

„Avem această mare bucurie pentru că noi, ca popor, avem vocația sfințeniei și suntem sub ocrotirea sfinților”, a transmis arhimandritul pentru Trinitas TV.

„Suntem datori să ne nevoim, să avem ca exemplu pe sfinți ca să putem să biruim lumea și să dobândim cerul”.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Mănăstirii Jiana trecuți la Domnul.