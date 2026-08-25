Generalul Dan-Paul Iamandi a primit Ordinul „Credință și comuniune”, la trecerea în rezervă

Generalul Dan-Paul Iamandi a primit Ordinul „Credință și Comuniune” din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul trecerii sale în rezervă, după aproape 40 de ani de carieră militară.

Festivitatea a avut loc joi la sediul Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență din Ciolpani, județul Ilfov.

Mnaifestarea a debutat cu o slujbă de mulțumire, oficiată părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale, părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social‑filantropic al Patriarhiei Române, precum și alți clerici.

Din partea Patriarhiei Române, părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță i-a înmânat ordinul conferit în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în slujba semenilor.

Lucrare în sprijinul semenilor

Preotul militar Felix-Iulian Radu, șeful Secției de Asistență Religioasă a Ministerului Afacerilor Interne, a evidențiat vocația de slujire a celor care lucrează în domeniul situațiilor de urgență.

„Voi sunteți cei care adeveriți cuvântul Mântuitorului ce ne spune: Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața lui să și-o pună pentru prietenii săi”, a spus preotul militar.

Părintele Felix-Iulian Radu a subliniat și legătura generalului Iamandi cu Biserica, precum și aprecierea de care se bucură în cadrul acesteia.

„Cu timp și fără timp a slujit și Biserica, pentru că, în afara faptului că este un militar excepțional, este un om și un credincios excepțional. De aceea și Biserica îi recunoaște acest lucru prin acest ordin oferit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”.

Un adevărat comandant, alături de oamenii săi

La ceremonia dedicată încheierii activității militare a generalului Dan-Paul Iamandi au luat parte mai mulți reprezentanți ai instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne.

Generalul de brigadă Ionuț Ciprian Grădinaru, inspector șef al IGSU Iași, a evidențiat modul în care cadrul militar și-a exercitat rolul de comandant în situații dificile.

Au fost ani, misiuni dificile, decizii grele, reușite și provocări, dar mai ales ani în care ați demonstrat că un adevărat comandant nu se arată doar în fruntea oamenilor săi, ci alături de ei”.

În cadrul festivității, generalul de brigadă Constantin Florea a dat citire decretului de trecere în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, iar general-locotenent Benone Gabriel Duduc, adjunct al inspectorului general, i-a oferit un simbol al aprecierii colegilor.

Aproape patru decenii de carieră militară

Dan-Paul Iamandi a ocupat funcția de inspector general al IGSU începând din 2019, după ce, cu un an înainte, fusese împuternicit să exercite această funcție.

Anterior, începând din 2011, a condus Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturza” al județului Iași.

Generalul a absolvit în 1990 Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie Antiaeriană, Rachete și Radiolocație din Brașov și și-a continuat pregătirea în domeniul managementului situațiilor de urgență și al managementului strategic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Foto credit: IGSU