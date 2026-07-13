Mii de Acatiste ale Sf. Dimitrie cel Nou sunt distribuite în penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureștilor

Binecuvântarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou ajunge, în perioada 13-14 iulie 2026, în penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureștilor, sub forma unui pelerinaj cu un veșmânt care a acoperit moaștele sfântului. De asemenea, 7.000 de acatiste ale sfântului sunt distribuite persoanelor private de libertate și angajaților din penitenciare.

Darurile au ajuns luni în cele trei penitenciare din Capitală și împrejurimi: Rahova, Jilava și Spitalul Jilava, iar acțiunea continuă marți în județul Prahova.

Coordonatorul activității, părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-filantropic al Administrației Patriarhale, a explicat pentru Trinitas TV că acțiunea are loc în baza unei colaborări cu Administrația Națională a Penitenciarelor.

Speranță pentru cei în situații delicate

„Ne-am gândit că ar fi o mare bucurie, atât pentru cei angajați, cât și pentru cei care sunt privați de libertate, ca zilele acestea, când se împlinesc 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie la București, să venim cu veșmântul sfântului și cu câte un acatist pentru aceste persoane care sunt de obicei mai rar vizitate”, a declarat părintele consilier patriarhal.

„Persoanele private de libertate sunt o situație delicată. Nu au acces la informații, nu au acces la libertate și atunci orice prilej de a veni la biserică, de a se ruga, de a comunica cu Dumnezeu prin rugăciune, este o binecuvântare pentru ei și i-am văzut oameni cum se bucură pentru lucrurile acestea și de fiecare dată când venim și facem acțiuni în penitenciare, nu doar în Arhiepiscopia Bucureștilor, ci în toate eparhiile unde mergem, de fiecare dată ne primesc cu bucurie și cu speranță.”

Dorințe arzătoare și gânduri bune

La activitate a fost prezent și Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

„În orice loc este nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar cu atât mai mult în locurile unde este suferință: în spitale, în azile și, bineînțeles, în penitenciare. Ne-am bucurat să avem astăzi parte de un eveniment adresat atât persoanelor private de libertate, cât și angajaților, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Părintelui Patriarh Daniel”, a declarat Părintele Cristian Antonescu.

„Ne ajută astfel de evenimente să fim alături de persoanele private de libertate, să le arătăm că sfinții sunt prietenii lor”, a adăugat clericul. „Majoritatea celor cu care am vorbit au fost foarte bucuroși și mi-au transmis că au pus înaintea Sfântului Dimitrie o dorință arzătoare a lor și un gând bun pentru cei de acasă.”

Rugăciuni pentru sănătate

Părintele Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului București-Rahova, a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru această inițiativă.

„A fost într-adevăr o mare bucurie pentru noi și pentru o parte dintre persoanele private de libertate, care au făcut și vizite în comunitate și au mers chiar la Catedrala Patriarhală, i-am însoțit la Catedrala Patriarhală, pentru a se închina la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și a-i cere ajutorul acolo”, a precizat capelanul.

Directorul Penitenciarului București-Jilava, comisar-șef de poliție penitenciară Claudiu Românu, a precizat pentru Trinitas TV că deținuții care au venit să se închine la veșmântul sfântului în capela instituției au fost în principal dintre cei cu probleme medicale.

„Pentru aceasta, vă mulțumesc că ați fost alături de noi încă o dată și mulțumesc celor care s-au gândit și au organizat un astfel de eveniment”, a transmis directorul instituției.

Luni, la Catedrala Patriarhală, a fost celebrată sărbătoarea Aducerii moaștelor Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou la București.

Marți, alte mii de acatiste ale sfântului vor fi distribuite la Penitenciarul Ploiești și la Penitenciarul de Femei Târgșor, iar angajații și persoanele private de libertate vor putea cinsti veșmântul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou adus în pelerinaj de la Catedrala Patriarhală.

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Foto credit: Penitenciarul Rahova