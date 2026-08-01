Președintele Franței le-a mulțumit pompierilor români care ajută la stingerea incendiilor din această țară

Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a mulțumit în limba română pompierilor români care ajută la stingerea incendiilor din sudul Franței.

Mesajul a fost postat pe contul oficial de pe o rețea socială a șefului de stat. „Mulțumesc, România”, a scris Președintele Emmanuel Macron.

Pompierii români s-au deplasat în Franța la jumătatea lunii iulie și în curând vor fi înlocuiți de alt contingent românesc, care urmează să acționeze alte două săptămâni în zonă. Efortul de stingere a incendiilor este afectat de temperaturile ridicate, vântul puternic și clima uscată.

Pompierii români patrulează inclusiv noaptea în zonele afectate. În prezent, se află în Departamentul Var, regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pentru a asigura continuitatea, își desfășoară activitatea în două schimburi, astfel încât echipajele să fie permanent pregătite să răspundă solicitărilor din teren.

De asemenea, pompierii români au amenajat în baza de operații un punct de alimentare cu apă, care deservește atât autospecialele proprii, cât și mijloacele de intervenție ale colegilor francezi. Această măsură contribuie la desfășurarea în condiții optime a misiunilor și la eficientizarea intervenției comune.

Participarea românească are loc prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență și a autorităților franceze.

Foto credit: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; X.com