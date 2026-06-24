Au început înscrierile pentru tabăra organizată de ASCOR de la Valea Plopului

Au început înscrierile pentru Tabăra „Împreună pentru tinerii de la Valea Plopului”, organizată de Asociația Studenților Creștin Ortodocși din România, împreună cu filialele din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău, ce se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026.

Proiectul va fi găzduit de Asociația Pro Vita care a fost înființată de părintele Nicolae Tănase și care oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copiilor abandonați, mamelor singure, tinerilor proveniți din centre de plasament și altor categorii vulnerabile.

Ajunsă la ediția a 21-a, tradiția taberelor organizate de ASCOR la acest așezământ a început în 2008 și continuă să aibă loc an de an.

Activitățile din program

Pe parcursul celor 10 zile de activitate, programul tinerilor se va împărți în participarea la slujbe, la activitățile gospodărești, la conferințe susținute de părintele Nicolae Tănase și la atelierele dedicate copiilor din cadrul așezământului.

Totodată, nu vor lipsi momentele de recreere, momentele de relaxare, după o zi lungă de muncă. Seara, toți participanții se vor aduna împreună în jurul focului de tabără.

La activitățile taberei sunt așteptați tineri din toate colțurile țării, uniți de credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie.

Înscrierile se fac pe baza completării unui formular până la data de 12 iulie, ora 23:59.

Foto credit: Facebook / ASCOR București