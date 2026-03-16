Reprezentanți ASCOR s-au reunit la Iași pentru a dezbate proiecte despre familia creștină și Sfintele Femei

Reprezentanții celor 19 filiale ale Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) din întreaga țară s-au reunit la Iași, în perioada 12–15 martie, unde au analizat activitatea desfășurată și au dezbătut proiectele care vor fi implementate.

Potrivit organizatorilor, o atenție deosebită a fost acordată proiectelor care vor fi desfășurate în anul 2026, declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul Omagial al Pastorației Familiei creștine și Anul Comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.

În acest sens, participanții au propus organizarea unor conferințe tematice despre familie, pelerinaje și tabere dedicate cunoașterii sfintelor românce recent canonizate.

Totodată, s-a stabilit să organizeze, în data de 15 mai, o priveghere dedicată unei sfinte recent canonizate din eparhia sau mitropolia în care activează fiecare filială ASCOR.

Mărturia Sfintelor Femei din calendar

Alexandru-Vasile Graur, președintele ASCOR Alba Iulia și secretar al asociației la nivel național, a subliniat importanța modelelor de sfințenie ale femeilor românce recent canonizate.

„În acest an, multe dintre inițiativele propuse sunt inspirate de tematica anului omagial și comemorativ, astfel încât studenții să descopere mai profund frumusețea vieții de familie creștine și să cunoască mărturia Sfintelor Femei din calendar care rămân pentru noi modele de credință, jertfă și slujire”, a transmis președintele ASCOR Alba Iulia într-un comunicat de presă.

„Ne dorim ca aceste teme să devină pentru tineri nu doar subiecte de discuție, ci repere vii pentru modul în care își construiesc viața”.

Activități pentru tineri

Întâlnirea a cuprins atât lucrările Consiliului Național, cât și sesiuni de formare duhovnicească și culturală.

Formările au avut ca temă „Locul și rolul tânărului în Biserica Ortodoxă”, participanții discutând despre provocările pe care le întâmpină tinerii astăzi și despre modul în care credința poate deveni un reper pentru viața personală și comunitară.

Un moment important al programului l-a constituit întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care i-a îndemnat pe studenți să cultive rugăciunea, comuniunea și responsabilitatea față de comunitățile din care fac parte.

În cadrul acestor întâlniri, studenții au reflectat și asupra modului în care activitatea din cadrul filialelor ASCOR poate contribui la formarea unor comunități vii de tineri, capabile să ofere sprijin spiritual și prietenie autentică în mediul universitar.

Foto credit: ASCOR Alba Iulia