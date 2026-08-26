O fostă clădire a administrației închisorii comuniste din Sighetu Marmației devine centru de educație și cultură

O fostă clădire a administrației închisorii comuniste din Sighetu Marmației va deveni centru pentru educație și cultură, după ce a fost consolidată și reabilitată în cadrul proiectului dedicat Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței.

Imobilul a fost construit la începutul secolului al 20-lea pentru a găzdui clubul de lectură al orașului. În anii ’50, clădirea a fost utilizată ca loc de detenție politică.

„După un amplu proces de consolidare și reabilitare, ea este pregătită să primească o nouă destinație: un spațiu dedicat educației, cercetării și dialogului cultural. Sperăm să devină un reper al vieții culturale din Sighetu Marmației”, au transmis reprezentanții instituției într-o postare pe pagina de Facebook.

Centrul Multifuncțional va pune la dispoziția publicului spații pentru activități educaționale, conferințe, ateliere, școli de vară, proiecte de cercetare și manifestări culturale.

Reprezentanții Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței au subliniat că reabilitarea și consolidarea clădirii este un act prin care aceasta este „redată comunității”.

Proiect pentru un nou spațiu cultural

Intervenția face parte din proiectul „Memorialul Victimelor Sighet”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), implementat în perioada iunie 2022 – august 2026.

Inițiativa a inclus și amenajarea unui nou spațiu expozițional în clădirea Memorialului, inaugurat în decembrie 2025.

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței funcționează în fosta închisoare politică din Sighetu Marmației și reprezintă unul dintre principalele locuri de memorie dedicate represiunii comuniste din România.

Noul Centru Multifuncțional va fi deschis publicului sâmbătă, între orele 10:00 și 14:00, și este situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 19 din Sighetu Marmației.

Foto credit: Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței