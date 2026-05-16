Sighetu Marmației aniversează șapte secole de la atestarea documentară: Un moment de reflecție asupra continuității istorice

Orașul Sighetu Marmației aniversează 700 de ani de la prima atestare documentară printr-o serie de evenimente desfășurate între 14 și 17 mai, potrivit primăriei orașului.

Aniversarea a debutat joi, cu ședința festivă a Consiliului local ținută la Curtea Veche, fostul sediu al Prefecturii Comitatului Maramureș. Seara a avut loc un concert de muzică clasică al Operei Naționale București pe scena amplasată în fața Centrului Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”.

În după-amiaza zilei s-a desfășurat expoziția de Icoane intitulată „Chipuri din veac, în veci”, însoțită de lansarea cărții „Icoane maramureșene din perioada modernă timpurie”.

Manifestările au continuat vineri cu o slujbă de Te Deum la centrul amintit și deschiderea lucrărilor Simpozionului „Sighetu Marmației – 700 de ani de atestare documentară”.

La eveniment au participat numeroase personalități culturale și istorici care au evidențiat rolul esențial pe care orașul l-a avut de-a lungul timpului în dezvoltarea Maramureșului și a României.

Un moment de reflecție

În deschiderea evenimentului, Preasfințitul Părinte Iustin a susținut o prelegere intitulată „Sighetu Marmației la 700 de ani de atestare documentară – tradiție, spiritualitate și continuitate într-un spațiu al identității creștine și culturii europene”.

„Aniversarea a șapte secole de la atestarea documentară a Sighetului nu reprezintă doar un reper cronologic, ci un moment de reflecție asupra continuității istorice și asupra identității unui spațiu situat la confluența marilor arii de civilizație ale Europei Centrale și Răsăritene”, a subliniat ierarhul.

Vorbind despre dimensiune spirituală a zonei, Preasfinția Sa a subliniat că aceasta reprezintă „unul dintre pilonii fundamentali ai identității locale. Credința ortodoxă nu a constituit doar un sistem de practici religioase, ci un cadru de organizare a vieții colective”.

Episcopul Iustin a evidențiat și rolul bisericilor de lemn din Maramureș, care ilustrează o realitate profundă: „Ele nu sunt doar monumente, ci expresii ale unei spiritualități vii, integrate în ritmul existenței comunitare”.

Sâmbătă și duminică, programul aniversar continuă cu un festival medieval la Scena Grădinii Morii din Sighetu Marmației.

