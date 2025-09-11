Lucrările la centrul multifuncțional al românilor din Australia continuă: Proiectul a trecut în etapa a doua

Lucrările de construcție la centrul multifuncțional al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande continuă cu etapa a doua, cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Clădirea, situată la adresa 103 Porteous Road, Harkness (Melton West), statul Victoria, Australia, va găzdui Centrul Cultural-Misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească.

În cadrul etapei a doua, lucrările prevăzute includ amenajarea spațiului de parcare și a accesului pietonal; comandarea și livrarea materialelor pentru structura de rezistență a clădirii; ridicarea și executarea construcției; racordarea la rețeaua de energie electrică; lucrări la instalațiile sanitare și electrice, realizarea finisajelor și altele, anunță Episcopi Australiei și Noii Zeelande într-un comunicat de presă.

Aceste lucrări vor asigura funcționalitatea completă a spațiilor dedicate activităților liturgice, educaționale și culturale.

Necesitatea proiectului rezidă din dorința comunității românești de a avea un centru spiritual și cultural propriu, menit să slujească nevoilor pastorale, educaționale și identitare.

Printre obiectivele proiectului se numără consolidarea identității românești în diaspora prin crearea unui centru pentru activități spirituale, culturale și educaționale; susținerea valorilor religioase și culturale prin organizarea de slujbe, cursuri și evenimente; dezvoltarea educației în limba română prin cursuri de limbă, istorie și cultură.

Etapa a doua a proiectului se desfășoară între 1 aprilie – 20 decembrie 2025. Prima etapă a s-a desfășurat anul trecut.

Foto credit: Episcopia Australiei și Noii Zeelande