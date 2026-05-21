La Viena va fi prezentată o expoziție de icoane cu scop caritabil

Asociația „Glasul Vieții” va desfășura la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” din Viena o expoziție de icoane cu scop caritabil.

Prezentarea expoziției „Veronica” va avea loc în data de 29 mai, la ora 18:00, la Capela Ortodoxă Română din Löwelstrasse 8, 1010 Viena. Aceasta va rămâne deschisă până în data dec5 iulie 2026.

La evenimentul inaugural vor participa soprana Eliza Băleanu și violonistul Tudor Andrei, care vor susține un recital.

Părintele Dan Damaschin, președintele Asociației „Glasul Vieții”, va vorbi despre activitățile organizației prin care sunt ajutați peste 16.000 de copii.

Lucrările prezentate aparțin iconografilor pr. Andrei Gască și prof. Alexandru Nicolau.

Expoziția de icoane va fi cu vânzare, iar fondurile adunate în urm evenimentului vor fi utilizate pentru susținerea proiectului „Încălțăm România desculță”.

Foto credit: Facebook / Expoziția Veronica