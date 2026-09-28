Gări istorice românești: O nouă emisiune filatelică valorifică patrimoniul feroviar din România

Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație noua emisiune filatelică „Gări istorice românești”, care valorifică patrimoniul feroviar din România.

Seria cuprinde trei mărci poștale, ilustrând gările istorice din Curtea de Argeș, Iași și Arad, și un plic „prima zi”, care redă Gara de Nord din București.

Piesele noii emisiuni

Timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei prezintă Gara Regală din Curtea de Argeș, proiectată de arhitectul italian Giulio Magni. Edificiul a fost inaugurat în ziua de 27 noiembrie 1898, lucrările coordonate de inginerul Elie Radu.

Gara din Iași, supranumită „Palatul Dogilor” din Moldova, este ilustrată pe piesa filatelică cu valoarea de 6,50 lei. Una dintre vechile clădiri feroviare din țară, a fost realizată după planurile arhitectului austriac Johan De Wachter. Deschiderea sa a avut loc parțial în 1 iunie 1870.

Marca poștală de 21 de lei prezintă Gara din Arad, care a fost inaugurată în data de 25 octombrie 1858.

Plicul „prima zi” redă imaginea Gării de Nord din Capitală, cunoscută în trecut drept Gara Târgoviștei. A fost deschisă în 1872, proiectul aparținând Regelui Carol I.

Emisiunea filatelică a fost realizată cu ajutorul lui Mircea Dorobanțu, Director General Centrul Naţional de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, și Ilie Popescu, fost angajat al CFR Călători.