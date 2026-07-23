BNR marchează 150 de ani de la nașterea Hortensiei Papadat-Bengescu printr-o emisiune numismatică

Banca Națională a României marchează 150 de ani de la nașterea Hortensiei Papadat-Bengescu printr-o emisiune numismatică, care va fi lansată luni.

Aversul monedei prezintă o compoziție grafică inspirată din romanul Concert din muzică de Bach, alături de stema țării, inscripția „România”, anul de emisiune „2026” și valoarea nominală de 10 lei. Pe revers sunt redate portretul Hortensiei Papadat-Bengescu, numele acesteia și anii între care a trăit, 1876–1955.

Moneda este confecționată din argint, are diametrul de 37 mm și greutatea de 31,103 grame.

Fiecare exemplar este ambalat într-o capsulă din metacrilat transparent și este însoțit de o broșură de prezentare și de un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză, semnat de guvernatorul Băncii Naționale a României și de casierul central.

Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 300 de exemplare, iar prețul de vânzare este de 1.050 de lei, TVA inclus, broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Moneda va avea putere circulatorie pe teritoriul României și va putea fi achiziționată prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. Informații suplimentare privind achiziția sunt disponibile pe site-ul instituției.

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Foto credit: Banca Națională a României