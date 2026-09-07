Un ghiozdan pentru fiecare: Episcopia Sălajului a oferit rechizite pentru 250 de copii la începutul noului an școlar

Episcopia Sălajului a oferit rechizite pentru aproximativ 250 de copii proveniți din familii vulnerabile, la începutul noului an școlar.

Acțiunea face parte din campania „Un ghiozdan pentru fiecare” și este derulată prin Sectorul Social și Asociația Filantropia Porolissum. O parte dintre materialele pregătite au ajuns la beneficiari vineri și sâmbătă.

Inițiativa a primit sprijinul comunității românești din Austria. Părintele paroh Radu Boșcu de la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Baden, împreună cu credincioșii parohiei, au pregătit 50 de ghiozdane pentru copiii din Episcopia Sălajului.

Pe lângă oferirea de rechizite, proiectul include și acordarea unei burse de studii pe parcursul întregului an școlar.

Reprezentanții Episcopiei Sălajului îi îndeamnă pe cei care doresc să se alăture demersului să sprijine acordarea burselor și celelalte proiecte sociale destinate copiilor și familiilor vulnerabile.

Mai multe informații pentru cei care doresc să doneze sunt disponibile aici.