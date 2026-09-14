Sfântul Sofian de la Antim a trecut la cele veșnice în urmă cu 24 de ani

Sfântul Sofian a trecut la cele veșnice în urmă cu 24 de ani la Mănăstirea Antim din Capitală.

Născut în 7 octombrie 1912 la Cuconeștii Vechi, în județul Bălți, sfântul a intrat ca frate la Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani.

A studiat la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, iar între 1932-1940 a urmat cursurile Seminarului monahal de la Mănăstirea Cernica.

A studiat pictura la Academia de Arte Frumoase din București. În 1942 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București pe care a finalizat-o în 1946.

În 1945 a fost hirotonit ieromonah pentru Mănăstirea Antim al cărei stareț a fost între 1950-1955 și în a doua parte a vieții.

În 1958 a fost arestat în lotul Rugul aprins și condamnat la 15 ani de închisoare. Eliberat în 1964, s-a întors la Mănăstirea Antim, unde a rămas până la finalul vieții. A trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002, fiind înmormântat la Mănăstirea Căldărușani.

Primul sfânt ortodox al secolului 21

Cuviosul a fost trecut în rândul sfinților în anul 2024, împreună cu alți 15 preoți și mărturisitori ai secolului 20.

Odată cu recunoașterea sfinției, Cuviosul Sofian de la Antim a devenit primul sfânt ortodox care a trăit în secolul 21.

Sf. Sofian este cinstit în mod special și în Arhiepiscopia Muntelui Liban, acolo unde a pictat Biserica „Sf. Gheorghe” a Mănăstirii din Deir-el-Harf, situată la aproximativ 6 kilometri distanță de Broumana, în estul Libanului.

Între lăcașurile de cult pe care le-a înfrumusețat cu pictura se numără Catedrala Horms – Siria, Biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă și Schitul Darvari.

Sfântul Sofian de la Antim este serbat anual în data de 16 septembrie.