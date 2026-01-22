CFR Călători marchează Ziua Unirii Principatelor printr-un tren special

CFR Călători va marca Ziua Unirii Principatelor printr-o garnitură specială, care va face legătura între București și Iași și care va purta numele de „Trenul Unirii”.

Trenul InterCity 561 va pleca din Gara de Nord București la ora 06:45, având în frunte o locomotivă vopsită în culorile drapelului național.

Pentru a sublinia importanța evenimentului, trenul va opri și în stațiile Bârlad și Vaslui, orașe cu semnificație simbolică în contextul Unirii de la 1859.

Localnicii și pasionații de istorie feroviară pot întâmpina „Trenul Unirii” în următoarele stații:

Ploiești Sud – Mizil – Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Tecuci – Bârlad – Vaslui – Bârnova – Nicolina – Iași.

Pentru siguranța călătorilor, pe durata călătoriei, în tren vor fi reprezentanți ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București, prin Biroul de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord. Pe traseu, li se vor alătura și colegii din Galați și Iași.

Informații utile

Având în vedere traficul ridicat estimat pentru 24 ianuarie, CFR Călători recomandă pasagerilor:

să achiziționeze biletele din timp;

să utilizeze toate trenurile disponibile în graficul de circulație;

să se asigure că dețin bilet de călătorie valabil, corespunzător rangului de tren și distanței parcurse, înainte de urcarea în vagoane, pentru a evita taxe suplimentare sau sancțiuni.

Informații despre mersul trenurilor pot fi obținute prin canalele de comunicare ale CFR Călători:

021 9521 – INFO CFR (trafic intern);

Numerele de telefon ale gărilor CFR, disponibile pe site-ul cfrcalatori.ro, secțiunea Informații telefonice;

Aplicația TRENUL MEU, unde, introducând numărul exact al trenului, pot fi consultate opririle, întârzierile și ora estimată de sosire;

Camerele web funcționale de pe site-ul cfr.ro, din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța;

Secțiunea Mers tren – trafic intern de pe cfrcalatori.ro.

