Românii care călătoresc cu trenul spre Germania pot cumpăra bilete electronice de la CFR Călători

Călătorii care aleg trenul pentru deplasările dintre România și Germania pot achiziționa bilete electronice direct de pe platforma CFR Călători.

Potrivit unui comunicat de presă, noul serviciu este disponibil prin intermediul secțiunii „Trafic internațional” de pe site-ul CFR Călători, unde utilizatorii pot accesa opțiunea „Cumpără bilete de tren online” pentru achiziționarea legitimațiilor de călătorie.

Până în prezent, sistemul de emitere a biletelor electronice era disponibil doar pentru călătoriile internaționale dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.

După finalizarea comenzii și generarea biletului din contul de utilizator, documentul este transmis automat pe adresa de e-mail a călătorului, în format PDF.

„Biletul poate fi utilizat direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară tipărirea acestuia sau ridicarea lui din stațiile de cale ferată”, precizează CFR Călători.

Compania arată că documentul poate fi prezentat atât în format electronic, de pe telefon, tabletă sau laptop, cât și tipărit, în funcție de preferințele călătorului.

CFR Călători amintește că biletele electronice sunt nominale, iar la control pasagerii trebuie să prezinte atât legitimația de călătorie, în format electronic sau tipărit, cât și documentul de identitate în original, respectiv cartea de identitate sau pașaportul.

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