Episcopul Vasile Flueraș, pomenit la patru ani de la trecerea în veșnicie

Episcopul Vasile Flueraș a fost pomenit duminică, la 4 ani de la trecerea în veșnicie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Slujba Parastasului a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Deja sunt patru ani de când Preasfințitul Vasile s-a mutat în eternitate. Oficiem parastasul, dar spunem și lucrul acesta că ne este foarte dor de el. Acum, dacă aș căuta în Scriptură un verset ce i se potrivește, sigur că-l aflu în Evanghelia după Matei, în capitolul 11: Fiți buni și smeriți cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre”, a spus Mitropolitul Andrei.

O slujbă de pomenire a fost oficiată și la mormântul ierarhului de la demisolul Catedralei Mitropolitane.

„Ne rugăm Domnului pentru odihna sufletului său, deși, pe deoparte, suntem convinși că sufletul lui nu poate să fie decât lângă Cel pe care L-a iubit și L-a slujit toată viața lui”, a apreciat PS Samuel Bistrițeanul.

În memoria ierarhului clujean, pe tot parcursul săptămânii, vor avea loc mai multe evenimente culturale organizate de Muzeul Mitropoliei Clujului.

Episcopul Vasile Flueraș

Preasfinţitul Părinte Vasile s-a născut în data de 30 decembrie 1948, în Cluj-Napoca. Din vara anului 1998, a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului şi hirotonit arhiereu în 15 august 1998, la Mănăstirea Nicula.

A desfășurat o bogată activitate social-misionară, fiind decorat de președintele României, în februarie 2004, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor. Printre cele mai importante proiecte ale Preasfinției Sale se numără Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, inițiat în anul 2009, ctitoria de suflet a ierarhului.

A trecut la Domnul în ziua de vineri, 8 octombrie 2021, fiind înmormântat în cripta ierarhilor, aflată la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim