Episcopul Vasile Flueraș, evocat la Muzeul Mitropoliei Clujului: Un mărturisitor al credinței

La patru ani de la trecerea sa la Domnul, Episcopul Vasile Flueraș a fost evocat joi în cadrul unei seri culturale la Muzeul Mitropoliei Clujului. Mitropolitul Andrei l-a descris drept „un mărturisitor al credinței” și un model de slujire, amintind de exemplul său de smerenie și dedicare.

Evenimentul a reunit numeroși clerici, oameni de cultură, tineri și credincioși care l-au cunoscut pe ierarhul comemorat.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de părintele Ioan Chirilă, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, și Diana Moțoc, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca.

In memoriam Episcop Vasile Flueraș

În deschiderea serii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evocat personalitatea Preasfințitului Vasile Flueraș, numindu-l „omul lui Dumnezeu” și îndemnându-i pe cei prezenți „să-i urmeze credința și exemplul”, potrivit îndemnului apostolic din Epistola către Evrei: „Aduceți-vă aminte de înaintaşii voştri, băgaţi bine de seamă cum și-au încheiat viața şi urmați-le credinţa” (Evrei 13, 7).

Manifestarea, moderată de Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, a inclus un recital de muzică sacră susținut de Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al Bisericii Studenților din Campusul Universitar Hașdeu, dirijat de Doina Costin.

Cu prilejul evenimentului a fost prezentat și volumul „Iubirea ta mi te-a făcut minune… – In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea. Lucrarea, coordonată de părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, reunește evocări, mesaje și mărturii dedicate ierarhului, alături de documente personale inedite.

Expoziția „Chipuri care nu pleacă”

În cadrul evenimentului a fost prezentată expoziția „Chipuri care nu pleacă”, ce reunește portrete ale Episcopului Vasile Flueraș realizate de preotul Ioan Gînscă, în diverse tehnici artistice: desen, pictură, grafică și fotografie. Lucrările provin din patrimoniul Editurii Teognost și al Mănăstirii Ciucea, instituții cu care ierarhul a avut o legătură de suflet. Expoziția poate fi vizitată până la data de 20 octombrie 2025.

Episcopul Vasile Flueraș a fost pomenit duminică la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim