Patriarhul Daniel și-a aniversat ziua de naștere la Centrul Cultural-Misionar „Familia”: Un moment de recunoștință

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a aniversat miercuri ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural-Misionar „Familia” din orașul Pantelimon. Preafericirea Sa a afirmat că această zi reprezintă „un moment de recunoștință adusă lui Dumnezeu”.

Ședința de lucru a reunit membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Tema întâlnirii a fost stadiul pregătirilor pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, eveniment care se va desfășura la București în perioada 31 august – 3 septembrie.

Un necesar loc al dialogului

La finalul ședinței, părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator și director al Centrului Cultural-Misionar „Familia”, a prezentat evoluția ansamblului construit pe locul fostului complex hotelier de la Pantelimon și a evidențiat transformarea acestuia într-un centru dedicat activităților pastorale, culturale și misionare ale Patriarhiei Române.

Consilierul patriarhal coordonator a amintit că vechea Mănăstire „Sfântul Pantelimon”, ctitorită în anul 1735 de domnitorul Grigore al II-lea Ghica și demolată de regimul comunist în 1986, a fost refăcută simbolic prin ridicarea noii biserici din cadrul centrului.

„Noua biserică desăvârșește viziunea programatică a Părintelui Patriarh Daniel, transformând un fost spațiu de agrement într-un necesar loc al dialogului, misiunii și al restaurării spirituale a societății contemporane”, a subliniat directorul Centrului Cultural-Misionar „Familia”.

Slujbă de Te Deum

După ședința de lucru, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat slujba de Te Deum în noul lăcaș de cult al Centrului Cultural-Misionar „Familia”.

La slujbă au participat: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal; Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos; Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande; Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul; Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Arhiereul vicar Iachint de Pacific al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, precum și membrii celor două permanențe.

În cadrul evenimentului au fost citite mai multe mesaje de felicitare către Patriarhul Daniel, precum și prezentarea volumului aniversar realizat de Editura Basilica a Patriarhiei Române, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

Mulțumiri celor implicați în viața Bisericii

După slujbă, Patriarhul României a mulțumit lui Dumnezeu și tuturor celor implicați în lucrarea Bisericii. Preafericirea Sa a explicat motivul pentru care a ales să își marcheze aniversarea printr-o ședință de lucru.

„Am dorit ca întâlnirea aceasta a noastră să fie astăzi într-o ședință de lucru, pentru că această zi este ziua în care putem să scoatem în evidență și mai mult vocația acestui Centru Cultural-Misionar Familia, deoarece anul acesta este dedicat în mod deosebit pastorației familiei creștine în Patriarhia Română”.

Patriarhul Daniel a vorbit despre noua biserică ridicată în incinta centrului, care continuă tradiția vechii Mănăstiri „Sfântul Pantelimon” și va avea ca ocrotitori pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfântul Apostol Filip și Sfântul Grigorie Palama.

Totodată, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat importanța educației creștine în familie, arătând că aceasta reprezintă temelia formării noilor generații.

„Familia care educă în credință și în iubire smerită și milostivă copiii este familie dătătoare de sfinți pe care Biserica îi recunoaște ca sfinți”.

Mesaje de felicitare

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a citit mesajul transmis de Președintele României Nicușor Dan, care a remarcat viziunea Patriarhului Daniel ce „catalizează acțiunea plurivalentă a Bisericii Ortodoxe Române, aducând permanent o energie înnoitoare, o deschidere spre comunicare și respect reciproc, păstrând totodată ancorarea în valorile creștine fondatoare”.

Părintele Florin Marica a rostit mesajul aniversar intitulat „Contribuția Familiei, a Școlii și a Bisericii la educația creștină a copiilor și a tinerilor – o prioritate constantă a Părintelui Patriarh Daniel”, în care au fost trecute în revistă principalele inițiative educaționale dezvoltate sub coordonarea Patriarhului României.

„Inițiativele Preafericirii Voastre nu răspund doar unor nevoi imediate, ci construiesc instituții, formează conștiințe și promovează o cultură a credinței lucrătoare prin iubire (Galateni 5,6). Ele afirmă, cu puterea faptelor, că viitorul unei societăți depinde de felul în care aceasta își iubește, crește și educă copiii și tinerii”, a subliniat preotul.

Evenimentul aniversar s-a încheiat cu o agapă frățească la Centrul Cultural-Misionar „Familia”, unde participanții au adresat Patriarhului Daniel felicitări și urări cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.

Mai multe imagini de la eveniment se regăsesc în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu