Încă 140 de voluntari sunt pregătiți pentru ITO 2026: sesiuni de formare la București

Voluntarii sunt pregătiți pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026 de la București, după ce au participat la a doua serie a sesiunilor de formare.

Formarea a avut loc săptămâna trecută, pentru ca toți voluntarii ITO 2026, clerici și laici, să parcurgă un program comun de pregătire. Sesiunile s-au desfășurat la Academia de Studii Economice din București.

„A doua serie de formare reia același program pentru o altă serie de voluntari. Suntem șapte grupe de această dată, suntem o echipă de șapte formatori. Refacem traseul cu cele două tematici principale, anume comunicarea și lucrul în echipă”, a declarat, pentru Radio Trinitas, Oana Moșoiu, formator ITO și lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științe de Educație a Universitatea din București.

„Aceste sesiuni de formare își propun să declanșeze un mod de a lucra împreună, colaborativ, pentru ca să existe o bună coordonare, fluxuri de comunicare eficientă, iar voluntarii să fie conștienți de aceste procese”, a mai spus Oana Moșoiu.

ASE a găzduit voluntarii

Academia de Studii Economice din București a pus la dispoziție un cadru de formare pentru tineri și sprijină proiectele dedicate studenților, alături de ceilalți parteneri academici.

„Avem un parteneriat tradițional cu Patriarhia Română, prin care dezvoltăm abilitățile studenților în acest domeniu. Împreună cu Universitatea din București, Universitatea Politehnica și alți parteneri academici, asigurăm baza de formare pentru un grup de tineri care vor veni din foarte multe state în această vară în România”, a declarat Dorel Paraschiv, prorector al Academiei de Studii Economice din București.

Pregătire pentru primirea participanților

Voluntarii au fost familiarizați cu rolurile pe care le vor îndeplini la evenimentului din septembrie, cu modul de lucru în echipă și cu situațiile practice care pot apărea în relația cu participanții.

„Avem o echipă foarte bună de formatori, profesori și specialiști din domenii diverse, care ne ajută să înțelegem complexitatea evenimentului și îi responsabilizează pe voluntari”, a trasmis Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

După încheierea sesiunilor de bază, sâmbătă, 25 iulie, a avut loc formarea specială, dedicată celor care vor facilita atelierele din cadrul ITO 2026.

Formare specială pentru voluntarii moderatori

Un număr de 50 de tineri s-au întâlnit la Mănăstirea Cernica pentru a învăța cum să faciliteze viitoarele ateliere din cadrul ITO.

„Am avut primul nivel, prin care au trecut aproape cei 500 de voluntari, iar acum avem un alt nivel, în care 50 de voluntari s-au pregătit pentru a fi facilitatorii care vor susține atelierele din ziua de 2 septembrie”, a relatat Oana Moșoiu, formator ITO și lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științe de Educație a Universitatea din București.

Tinerii au parcurs exerciții asemănătoare celor care vor fi propuse participanților la ITO și au discutat despre modul în care acestea pot fi coordonate în cadrul atelierelor.

Programul a inclus și exerciții aplicate, prin care voluntarii au fost încurajați să înțeleagă importanța responsabilității, a atenției față de ceilalți și a disponibilității de a deservi în echipă.

Romeo Moșoiu, unul din formatorii ITO 2026, a spus: „Vom avea aproximativ 100 de ateliere. Participanții atelierelor vor lua contact cu managementul de proiect și vor învăța să dezvolte un proiect în comunitatea de unde vin”.

„Ne dorim foarte mult ca toți participanții la ITO să aibă o experiență de formare aplicată, astfel încât tot ceea ce vor învăța în ateliere să poată implementa în comunitățile și în parohiile lor”.

O nouă serie de formare de bază a voluntarilor ITO 2026 va avea loc în perioada 17-19 august.

Aproximativ 2400 de tineri sunt așteptați la București, în perioada 31 august – 03 septembrie pentru a participa la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși 2026.

Foto credit: Alexandru Paraschiv