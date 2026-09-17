Au debutat Zilele teologiei și culturii arădene, un nou proiect al Facultății de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad găzduiește în această perioadă seria de manifestări „Patrimonium. Tradiție, comunitate, valori. Zilele teologiei și culturii arădene”.

Evenimentele au început cu vernisajul expoziției „Generații de preoți și teologi arădeni”, care reunește manuscrise, cărți de patrimoniu și obiecte personale ce au aparținut unor preoți și teologi arădeni din secolul al XX-lea.

În deschiderea expoziției, părintele Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, a evidențiat importanța valorificării patrimoniului spiritual și cultural al Aradului și a prezentat conferința-program „Semnificația bisericească, teologică și culturală a patrimoniului arădean. Direcții de cercetare și revelare”.

Acesta a subliniat că noul proiect urmărește să pună în dialog teologia, cercetarea istorică și patrimoniul local, pentru o mai bună cunoaștere și valorificare a identității comunității arădene.

Relația dintre teologie și patrimoniul local

Expoziția a fost realizată și prezentată de pr. arhid. Gheorghe Hodrea, slujitor al Catedralei Vechi din Arad, care a adunat de-a lungul timpului cărți, documente și obiecte personale aparținând profesorilor de teologie, preoților, teologilor și muzicienilor bisericești.

Potrivit organizatorilor, exponatele reprezintă mărturii ale trecutului și un îndemn la responsabilitate în păstrarea și valorificarea patrimoniului bisericesc.

Prima zi s-a încheiat cu lansarea volumului „Dialoguri”, semnat de părintele Agapie Corbu, directorul Centrului de Studii Filocalice „Sfântul Isaac Sirul”.

Manifestările continuă vineri cu lansarea unor volume apărute recent din colecția „Ilarion Felea – Opere Complete”.