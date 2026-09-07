Mitropolitul Teofan a sfințit o biserică din jud. Iași: Se cuvine să fim îmbrăcați frumos, pe dinăuntru și pe din afară

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Moreni, județul Iași.

Programul a continuat cu oficierea Sfintei Liturghii, unde Înaltpreasfinția Sa a explicat că viața creștinului este ca o nuntă la care fiecare este chemat să vină pregătit.

„Când intrăm în viață se cuvine să fim îmbrăcați frumos, pe dinăuntru și pe din afară, căci nunta este frumoasă, viața este frumoasă și noi, se cuvine a fi gătiți, cum se spune în popor, cu straiele cele mai bune pe din afară, și pe dinăuntru, cu o anumită stare sufletească”.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a arătat că, așa cum omul își pregătește cele mai bune haine atunci când merge la o nuntă, tot astfel este chemat să-și pregătească și sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

„Cel care are haină de nuntă, haină frumoasă pentru viață, este cel care crede în Dumnezeu, cel care îngenunchează în fața Lui, cel care crede că Dumnezeu este Creatorul a tot ceea ce există și El este și purtătorul nostru de grijă”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Recunoștință pentru ctitori

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Daniel Țifui a mulțumit tuturor celor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

„Această biserică nu mai este doar rezultatul muncii noastre, ea devine în chip deplin casa lui Dumnezeu și loc de rugăciune pentru generațiile care vor veni”, a spus preotul paroh.

Pentru activitatea desfășurată în comunitate și pentru implicarea în construirea bisericii, părintele Daniel Țifui a primit rangul de iconom stavrofor.

Totodată, ctitorii, donatorii și binefăcătorii au primit distincții oferite de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan. Lucrările de edificare ale bisericii din Moreni au început în anul 2009.