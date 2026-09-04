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Campionatul de fotbal al Protoieriei Moinești a reunit peste 150 de tineri

Alexandru Boboc
Foto creditFacebook / Protopopiatul Moinești
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Campionatul de fotbal „Cupa Sfântului Apostol Andrei” a reunit peste 150 de tineri din 12 parohii ale Protopopiatului Moinești.

Competiția, care s-a desfășurat miercuri și joi, a făcut parte din cadrul „Zilelor cultural-duhovnicești” 2026 și s-a bucurat de prezența arbitrului Alexandru Tudor.

Invitatul le-a împărtășit tinerilor câteva gânduri de încurajare, subliniind că niciun jucător de renume nu a ajuns să facă performanță fără muncă, respect și recunoștință față de Dumnezeu.

Meciurile au fost jucate la Baza sportivă din Moinești pusă la dispoziție de administrația locală.

Finalista campionatului a fost Parohia Dărmănești, urmată de Parohiile „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae” din Moinești.

Protopopiatul Moinești desfășoară în această perioadă „Zilele cultural-duhovnicești”, o serie de evenimente care cuprinde pelerinaje, procesiuni, activități artistice, culturale și sportive.

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