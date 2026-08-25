Biserica unei parohii din Suceava a fost resfințită la 100 de ani de când a fost strămutată din județul Neamț

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Mesteceni, județul Suceava, a fost resfințită duminică, la împlinirea a 100 de ani de când lăcașul de cult a fost strămutat din județul Neamț.

După slujba de sfințire, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au săvârșit Sfânta Liturghie la altarul exterior, înconjurați de un sobor de clerici, în prezența credincioșilor veniți din Mesteceni și din localitățile învecinate.

Aniversarea centenarului a readus în atenție istoria bisericii de lemn, construită la începutul secolului al 19-lea în satul Drăgănești, județul Neamț.

În anul 1926, prin osteneala preotului Gheorghe Ștefănescu și a învățătorului Spiridon Ștefănescu, lăcașul a fost strămutat în satul Mesteceni. În ultimii ani, biserica a trecut prin lucrări de consolidare, restaurare și înfrumusețare.

Resfințirea, îndemn la înnoirea vieții

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a explicat că resfințirea unui lăcaș de cult reprezintă și o chemare la înnoirea vieții credincioșilor.

Ierarhul a arătat că frumusețea unei biserici trebuie însoțită de lucrarea duhovnicească a fiecărui creștin, prin lepădarea de patimi și dobândirea virtuților. De asemenea, a evidențiat că adevărata bogăție nu este cea materială, ci comuniunea cu Dumnezeu, iar credincioșii sunt chemați să răspundă iubirii lui Hristos printr-o viață trăită în credință, rugăciune și fapte bune.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Petrică Răileanu a prezentat principalele momente din istoria bisericii și le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la restaurarea lăcașului de cult.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a oferit ordine și diplome clericilor și credincioșilor care au sprijinit lucrările desfășurate în ultimii ani. Părintele paroh a primit Ordinul „Mușatinii” pentru clerici.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților