Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel despre Adormirea Maicii Domnului: Luminează taina Bisericii şi a sfârşitului creştinesc al vieţii omului

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a predicat sâmbătă, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Citește mai mult.

La Văratec a fost proclamată canonizarea Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada și Elisabeta

Zece ierarhi și numeroși părinți exarhi și stareți din zona Moldovei, cărora li s-au alăturat clerici români din țară și diaspora, au slujit duminică la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde, după Sfânta Liturghie, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec.

Citește mai mult.

Hramul Mănăstirii Nicula: Zeci de mii de credincioși la cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania

Aproximativ 25.000 de pelerini au participat sâmbătă la Sfânta Liturghie de praznicul Adormirii Maicii Domnului oficiată la mănăstirea clujeană Nicula. Conform estimărilor forțelor de ordine, peste 70.000 de oameni au trecut pragul mănăstirii în zilele premergătoare hramului.

Citește mai mult.

Proclamarea locală a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu: Bisericile ajutate de sfântă au primit icoane relicvar

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu a avut loc duminică la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală. Bisericile ctitorite și ajutate de sfântă au primit icoane cu un fragment din cinstitele sale moaște.

Citește mai mult.

Patriarhul Daniel felicită clerul și credincioșii români ai Parohiei Boian din Canada pentru reconstrucția bisericii

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare și binecuvântare cu ocazia sfințirii Bisericii „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” a Parohiei Boian, Alberta, Canada.

Citește mai mult.