Hramul Mănăstirii Nicula: Zeci de mii de credincioși la cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania

Aproximativ 25.000 de pelerini au participat sâmbătă la Sfânta Liturghie de praznicul Adormirii Maicii Domnului oficiată la mănăstirea clujeană Nicula. Conform estimărilor forțelor de ordine, peste 70.000 de oameni au trecut pragul mănăstirii în zilele premergătoare hramului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei și cu Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei.

Din sobor au făcut parte: arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului; pr. Dumitru Boca, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; arhim. Andrei Coroian, fost stareț al Mănăstirii Nicula (2008-2012) și în prezent vicarul eparhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei; arhim. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula; arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial.

Rugăciuni pentru pace

Mitropolitul Andrei a înălțat rugăciuni pentru ploaie și pentru pace, iar în cuvântul de învățătură le-a vorbit credincioșilor despre rugăciune și muncă, două dimensiuni care trebuie să se împletească în viața creștinului și, în mod deosebit, în familia creștină.

„Putem trage concluzia că în Evanghelia de astăzi Maria simbolizează rugăciunea, iar Marta munca. Adevărul este că cele două simboluri merg foarte bine împreună. Rugăciune și muncă, muncă și rugăciune. Și mai ales în familia creștină se îmbină armonios cele două, munca și rugăciunea”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a atras atenția și asupra participării reduse a celor care se declară creștini ortodocși la viața liturgică a Bisericii. „La ce capitol din cele două suntem noi un pic deficitari? La capitolul rugăciune”, a spus Mitropolitul, îndemnându-i pe cei prezenți să fie misionari ai lui Hristos prin atitudine și prin propriul mod de viață.

La final, Părintele Mitropolit le-a mulțumit ierarhilor oaspeți, starețului mănăstirii, pelerinilor și tuturor autorităților și instituțiilor implicate în buna organizare a hramului: „Să fim mulțumitori pentru acest praznic luminat și binecuvântat. Și să ducem cu noi atmosfera de rugăciune, de pace, de liniște de la Mănăstirea Nicula”, a spus Înaltpreasfinția Sa, urându-le pelerinilor sănătate, bucurie și împliniri spirituale și materiale.

Participare numeroasă

Răspunsurile liturgice au fost date de obștea mănăstirii, alături de tineri din mai multe asociații de tineret apropiate Mănăstirii Nicula și Mănăstirii Oașa. La chinonic, pelerinii, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare, au cântat cântece religioase alături de părintele Ioan Roman, de tinerele interprete din județul Bistrița-Năsăud – surorile Maria și Andreea Pavelean – și de interpreta Lavinia Goste.

La slujbă au participat președintele Senatului României, Mircea Abrudean, oficialități civile și militare, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic. Printre pelerini s-au numărat tineri din țară și din diaspora.

Cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania

Manifestările religioase dedicate hramului au început din ajunul praznicului. Vineri, mii de credincioși au participat la tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, parcurgând pe jos cei aproximativ șapte kilometri dintre Gherla și Mănăstirea Nicula.

Seara, programul liturgic a continuat cu Vecernia Mare cu Litie, iar în cursul nopții icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă pentru închinarea credincioșilor. Au urmat Utrenia, Prohodul Maicii Domnului și procesiunea în jurul bisericii.

La Vecernie a predicat Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, iar în timpul Utreniei cuvântul de învățătură a fost rostit de Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Scurt istoric

În anul 1326, Nicula era o pădure în care s-a nevoit pustnicul ortodox Nicolae, cel care avea să împrumute numele său pădurii, satului și mănăstirii. Prima mărturie istorică privind așezarea monahală este legată de existența unei biserici de lemn, în stil maramureșean, cu hramul „Sfânta Treime”, datată în anul 1552.

Între anii 1712–1714, biserica a fost reînnoită, însă a fost distrusă de un incendiu în 1973. Ulterior, a fost înlocuită cu o biserică de lemn datând din secolul al XVII-lea, strămutată din cătunul Năsal-Fânațe.

Începând cu anul 1699, Nicula a devenit unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. Icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul ortodox Luca din Iclod, a lăcrimat, potrivit mărturiilor vremii, între 15 februarie și 12 martie 1699. De atunci, generații de credincioși vin la Nicula pentru a cere ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului.

În 2001, prin implicarea Mitropolitului Bartolomeu Anania, a început un amplu proces de reorganizare și dezvoltare a ansamblului monahal. În prezent, lucrările la noua biserică se află în etapa finisajelor, pictura interioară în tehnica frescă fiind finalizată.



Foto credit: Mitropolia Clujului