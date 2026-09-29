Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Pantocrator va fi adusă în pelerinaj în Capitală

Biserica parohiei „Sfântul Ioan Moși” din Sectorul 2 al Capitalei se pregătește de hramul de toamnă, Acoperământul Maicii Domnului. În acest context, miercuri seară, la parohie va fi adusă în pelerinaj Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea hramului vor începe miercuri seară cu primirea icoanei Maicii Domnului cu Pruncul de la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

„Icoana aceasta este adusă de la Mănăstirea Pantocrator din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și vom avea un program liturgic deosebit în această perioadă, când așteptăm ca miercuri, 30 septembrie, să întâmpinăm icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Pantocrator la ora 18:00, urmată apoi de slujba Vecerniei și slujba Acatistului”, a detaliat pentru Trinitas TV Părintele Paroh Alexandru Mortici.

„Joi, de ziua hramului, vom săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având și un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în persoana părintelui protopop Mihai Popescu, după care va urma o agapă frățească pentru membrii comunității parohiale.”

Slujbe zilnice

Programul liturgic în perioada 30 septembrie – 5 octombrie cuprinde slujbe în fiecare zi, și dimineața, și seara. Dimineața facem slujba Catistului Maicii Domnului, iar seara Paraclisul Maicii Domnului.

În data de sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 18:00, credincioșii sunt așteptați la o conferință duhovnicească cu tema „Familia astăzi, provocări și soluții”, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din București.

Icoana Maicii Domnului va fi așezată spre închinare alături de racla cu fragmente din sfintele moaște aflate în patrimoniul bisericii bucureștene.

„Dacă timpul ne permite, va fi așezată spre închinare în afara bisericii, în curtea interioară a bisericii. Dacă timpul va fi ploios și nu vom avea această posibilitate, cei care vor veni se vor închina în Sfânta Biserică. Programul va fi de dimineața și până seara, la ora 8:00”, a precizat parohul comunității „Sf. Ioan Moși”.

„Așteptăm pelerinii, credincioșii din București și cei din apropierea Bucureștiului, să se închine în fața acestei sfinte icoane și împreună să ne rugăm aici Domnului să ne ajute în nevoile și în rugăciunile noastre.”

Icoana Maicii Domnului va rămâne la Biserica Sfântul „Ioan Moși” până în seara zilei de luni, 5 octombrie.

Biserica „Sfântul Ioan Moși” a primit cel de-al treilea hram, „Acoperământul Maicii Domnului”, cu ocazia resfințirii lăcașului de cult în vara anului 2022. Sfântul lăcaș se află pe Calea Moșilor nr. 257.