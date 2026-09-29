Aproximativ 200 de copii ai unei parohii din București cultivă bucuria de a învăța și de a dărui

La Parohia „Buna vestire” din cartierul Giulești, București, se desfășoară în fiecare duminică ateliere și activități educative dedicate celor 200 de copii, pentru a învăța să cultive bucuria și arta a dărui.

Clubul de Duminică începe cu rugăciunea „Tatăl Nostru” și cu un scurt moment dedicat tâlcuirii Evangheliei citite în acea zi, apoi programul este urmat de activități care să le dezvolte competențele cognitive, socio-emoționale și practice.

„Ne dorim din tot sufletul să putem să le venim în întâmpinare, oferindu-le spații adecvate în cadrul Centrului Comunitar și tot ceea ce au nevoie pentru a se dezvolta personal”, a subliniat părintele paroh Ionut Tutea, într-un comunicat trimis Agenției de Știri Basilica.

Atelierul culinar

Copiii au participat de curând la un atelier culinar, unde au pregătit tiramisu. Dincolo de etapele pregătirii, atelierul le-a oferit copiilor o lecție despre dezvoltarea spiritului de echipă și abilități practice. În plus, aceștia au învățat generozitatea, oferind desert și însoțitorilor lor.

La atelier au participat colaboratorii de la Asociația Diaconia sector 6, Cantina Socială Barnaba si de la Asociația Black Sea Foodignity.

Până la Crăciun, cei mici vor continua să pregătească diferite produse care vor fi prezentate și la târgul parohial din acea perioadă.

Activități educative

În cadrul proiectului parohial sunt organizate și activități de limba engleză, germană și franceză, șah, lectură și teatru, centrul devenind un spațiu de învățare, joc și socializare.

La un atelier a fost invitat Cristian Vornicu. Acesta le-a vorbit copiilor despre istoria creștinismului în România și despre prima Episcopie de la Tomis.

„La Centrul Comunitar Parohial se includ activități creative care îi învață pe copii să privească și să realizeze lucruri în mod neconvențional”, a mai trasmis părintele paroh.

Astfel, Clubul de Duminică urmărește educația creștină a copiilor prin cultivarea creativității și a valorilor.