Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit la București: Agenda include mai ales chestiuni de ordin liturgic

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit marți la Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a făcut prezența și s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare de desfășurare a ședinței.

Pe agendă se află numeroase chestiuni, în principal de ordin liturgic, dar și administrativ. Astfel, ierarhii urmează să aprobe textul Acatistului Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești (19 decembrie) și pe cel al Slujbei Sfinților Martiri Militari (26 octombrie)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că se pregătește și un tomos de proclamare a acestor sfinți, la cererea clerului militar. „Noi am alcătuit slujba și acum este spre finalizare și icoana Soborul Sfinților Martiri Militari”, a dezvăluit Preafericirea Sa.

Mai multe amănunte vor fi cunoscute în preajma zilei de pomenire a acestor sfinți, care vor beneficia de un program liturgic deosebit.

Evlavia credincioșilor români

Pe agenda ierarhilor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei au mai figurat chestiuni administrative, dar și aprobarea primirii unor fragmente de moaște din străinătate.

„S-a constatat că singurii în Europa actuală care mai sărută moaștele sfinților cu multă evlavie și cucernicie, la pelerinaje lungi, unde se stă la rând, sunt românii”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a adăugat că această tradiție este valoroasă și tocmai de aceea trebuie riguros verificate proveniența și autenticitatea moaștelor primite de comunitățile monastice și parohiale.

În finalul cuvântului introductiv, Patriarhul României și-a exprimat speranța că agenda de lucru a Sinodului Mitropolitan se va concretiza în acțiuni care vor consolida evlavia credincioșilor și vor răspunde la necesitățile liturgice ale clerului militar.

Despre Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei este format din ierarhii celor 10 eparhii din componența mitropoliei (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviștei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Episcopia Giurgiului și Episcopia Tulcii).

La acest sinod participă în calitate de invitați și Episcopii Ortodocși Români ai Daciei Felix, Ungariei, respectiv Australiei și Noii Zeelande.

Președintele Sinodului Mitropolitan este Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care este și Mitropolitul Munteniei și Dobrogei.