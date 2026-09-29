Recunoștință și prețuire: IPS Casian a oficiat slujba Stâlpilor pentru Părintele Nicu Moldoveanu, care i-a fost profesor

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat marți seară slujba Stâlpilor pentru Părintele Nicu Moldoveanu, fost profesor la catedra de Muzică bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Ierarhul i-a transmis mulțumiri Părintelui Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a se ruga pentru sufletul celui care i-a fost profesor.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a spus că Părintele Nicu Moldoveanu a fost „unul dintre marii profesori care ne-au apropiat de Dumnezeu pe noi, cei care am apucat timpul când concertul de colinde în capitala României se auzea doar sub bagheta profesorului de muzică și ritual de la Institutul Teologic Universitar din București”.

Ierarhul a evocat o mărturisire făcută cândva de Părintele Profesor Nicu Moldoveanu: Am învățat de la maestrul meu, Lungu Nicolae, să mă odihnesc muncind. „Și așa a făcut”, a subliniat părintele arhiepiscop.

„Ne lasă aproape tot repertoriul muzicii bisericești, armonizată pe muzica psaltică și pe muzica liniară, ne lasă colindele, ne lasă buchetul de cântări armonioase și ne lasă în același timp o pasiune a Sfinției sale mai la sfârșitul vieții de poet și poezie, cântându-și ca nimeni altul bunicii, preoții de odinioară și începuturile sale în satul natal, în biserica satului și până în sufletele și în inimile noastre.”

Verigă în lanțul infinit al frumosului

Părintele Arhiepiscop Casian a subliniat că lucrarea Părintelui Nicu Moldoveanu face parte din efortul generațiilor de a păstra tradiția și frumusețea moștenită de la înaintași.

„Adunăm aici buchetul de recunoștință pentru colinde și cântările cele mai sensibile, pe care trebuie să le dăm neapărat tinerilor”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Trebuie să le dăm mai departe așa cum au fost ele, căci ele sunt cântecele de leagăn în viața aceasta și până în viața nemuritoare și pururea veșnică. Adunăm cuvinte de recunoștință pentru slujirea lui până în clipa plecării și adunăm de la dumneavoastră, ucenicii, cuvinte de respectuoasă prețuire a magistrului nostru.”

Părintele Profesor Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice duminică, 27 septembrie 2026, la vârsta de 85 de ani. Compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, a fost succesorul profesorului Nicolae Lungu la catedra de Muzică bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Programul complet al funeraliilor este disponibil aici.