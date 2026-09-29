Proiectul „Laboratorul inimii” promovează prevenția cardiovasculară cu prilejul Zilei Naționale a Inimii

„Laboratorul inimii” a fost lansat marți cu scopul de a preveni afecțiunile cardiovasculare. Evenimentul s-a organizat la Centrul de Simulare Medicală al UMF ”Carol Davila” cu prilejul Zilei Naționale a Inimii.

Proiectul este organizat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) și Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București.

Potrivit unui comunicat al COPAC publicat pe site-ul oficial, proiectul se adresează în special adulților de peste 35 de ani și celor care au deja factori de risc cardiovascular.

Prevenția începe prin educație

„Proiectul, prevăzut pentru o perioadă de 12 luni, își propune dezvoltarea unui model practic de prevenție cardio-reno-metabolică în comunitate, care să aducă prevenția mai aproape de oameni prin educație, creșterea capacității asistenților medicali comunitari și utilizarea unor instrumente simple de automonitorizare și monitorizare digitală”, se evidențiază în comunicat.

Prof Univ. dr. Viorel Jinga, rector UMF „Carol Davila” a declarat că „prevenția nu trebuie să rămână doar un mesaj pe care îl transmitem oamenilor, ci trebuie să devină un comportament pe care aceștia îl pot integra în viața de zi cu zi”.

„Prin Laboratorul Inimii vrem să aducem prevenția mai aproape de comunitate: să îi învățăm pe oameni să își cunoască riscurile, să își măsoare și să își urmărească principalii parametri de sănătate și, atunci când este util, să folosim tehnologia pentru a facilita monitorizarea și legătura cu profesioniștii din sănătate”.

Care sunt obiectivele proiectului?

Participanții vor învăța cum să își măsoare corect tensiunea arterială și pulsul, cum să înțeleagă mai bine factorii de risc cardio-reno-metabolic, cum să utilizeze un jurnal personal de sănătate și instrumente digitale de monitorizare și cum să acceseze consultațiile și investigațiile disponibile prin pachetele de prevenție.

Asistenții medicali vor fi pregătiți pentru a deveni multiplicatori ai acestor intervenții și pentru a sprijini educația, prevenția și monitorizarea persoanelor direct în comunitățile în care activează.

Intervențiile vor viza Bucureștiul și județele din apropiere, precum: Călărași, Ialomița, Buzău și Giurgiu.

În plus, proiectul include și o componentă de sănătate digitală, printr-un pilot care va implica aproximativ 100 de persoane și va utiliza aplicația Cardionline și dispozitive electronice pentru automonitorizare, educație și generarea unor rapoarte de monitorizare.