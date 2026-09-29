Ateliere pentru familii: Comunicarea și formarea caracterului copiilor, în atenția românilor din Sicilia

Membrii comunităților parohiale din Sicilia au participat recent la ateliere de formare pentru familii. Discuțiile s-au concentrat pe îmbunătățirea comunicării în familie și formarea caracterului copiilor.

Părintele Mihai Gabriel Ichim, parohul din Catania, și Părintele Martinian Epure, parohul din Palermo, au organizat aceste evenimente în cadrul proiectului Școala Familiei, tematica încadrându-se în cea a Anului omagial 2026, dedicat de Patriarhia Română pastorației familiei creștine.

Formările au fost susținute de Oana Moșoiu, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, și de Romeo Moșoiu, consilier pentru relația cu cultele în cadrul Ministerului Educației și organizator de rețele pentru formarea părinților, profesorilor și liderilor din parohiile din țară și din străinătate.

Atelier pentru preoți și preotese

Primul atelier, cu tema „Formarea caracterului și educația pentru valori”, s-a adresat preoților și preoteselor din întreaga Sicilie, dar a beneficiat și de prezența Consulului României la Catania, Carmen Axenie.

Participanții au discutat despre valori și repere decizionale în viață, despre educația caracterului, despre limbaj și semnificație versus acțiune concretă, despre modele și modalități de armonizare a valorilor.

Modulul a implicat situații și exemple concrete, joc de rol, reflecții și dialog cu participanții, pe baza unei structuri conceptuale clare și bine fundamentate.

Actualul atelier a venit în continuarea unei sesiuni de formare similare din luna mai a acestui an. Întâlnirea având un impact deosebit, este planificată organizarea unei noi sesiuni în același format în 2027. Aceasta va avea tema „Autoritate și stiluri parentale”.

Comunicarea în familie

Invitații au susținut un atelier separat, cu tema „Comunicarea și dinamica conflictului”, pentru credincioșii din comunitățile ortodoxe din Sicilia.

Participanții s-au bucurat de aceleași trăsături de aplicabilitate și interactivitate care caracterizează sesiunile de formare autentice, aceasta reflectându-se în impresiile culese de organizatori la final.

Mărturii de la părinți

„Am învățat cum să transformăm diferențele dintre noi în oportunități de apropiere, și nu de distanțare, așa cum se întâmplă adesea în timpul discuțiilor în contradictoriu”, a spus o participantă.

Altcineva a trasmis: „Am înțeles mult mai bine cât de important este nu doar să vorbim, ci să oferim condiții necesare unei comunicări reale bazate pe nevoia profundă de a fi acultat și înțeles”.

„A fost o seară cu multe învățături dobândite interactiv, cu energie pozitivă. Chiar dacă tematica nu era deloc ușoară, mi-am dat seama, în plan personal, că vorbim multe, dar nu reușim să comunicăm”, a mai mărturisit un participant.

În viitor, invitații vor reveni în aceste comunități cu un atelier adresat credincioșilor, în care se vor discuta modalități de formare a caracterului în familie.