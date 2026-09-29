Patriarhul Daniel: Regina Maria a României – o ambasadoare a poporului român în America și Canada

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis marți un mesaj la evenimentul de la Muzeul Național Cotroceni dedicat lansării volumului omagial „REGINA”. Volumul a fost realizat de Romania Student Tour cu prilejul aniversării a 100 de ani de la vizita Majestății Sale Regina Maria a României în Statele Unite ale Americii și Canada.

În mesaj, Patriarhul României amintește de întâlnirea reginei cu românii ortodocși din America: „Întâlnirea cu regina i-a umplut de entuziasm pe oameni. Însemnările istorice și corespondența vremii consemnează dorința credincioșilor de a fi cât mai aproape de Regina Maria, care a fost primită cu căldură și ospitalitate, reflectând spiritul românesc de manifestare a dragostei față de Dumnezeu, a respectului față de monarhie și a dorinței de unitate și comuniune a românilor din afara granițelor”.

„Pentru acești români, Regina Maria nu era doar un monarh, ci însăși întruchiparea fizică a României Mari și a visului împlinit al unității naționale. Prezența sa în biserica românească a încurajat și mai mult eforturile românilor de conservare a limbii și culturii noastre în diaspora”, subliniază Preafericirea Sa.

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Regina Maria a României – o ambasadoare a poporului român în America și Canada

Aniversăm anul acesta un moment istoric, cu puternice reverberații spirituale, culturale, sociale și politice, realizat prin efortul neobosit al Reginei Maria a României, vizita sa în Statele Unite ale Americii și Canada, desfășurată între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926. Regina Maria, deja recunoscută la nivel mondial pentru rolul său activ în timpul Primului Război Mondial și pentru negocierile informale purtate la Conferința de Pace de la Paris din anul 1919, s-a dovedit a fi cel mai eficient ambasador al țării noastre în momentele istorice importante care aveau să influențeze radical soarta Regatului României, contemporanii recunoscând abilitatea extraordinară a reginei de a obține rezultate rapide acolo unde politicienii ar fi eșuat.

Vizita Reginei Maria a cuprins o serie de popasuri strategice în marile centre urbane și economice ale Statelor Unite ale Americii și Canadei, fiecare oprire fiind gândită pentru a evidenția potențialul României moderne și pentru a stimula interesul investițional. Primirea la Casa Albă de către Președintele Calvin Coolidge și Vicepreședintele Charles G. Dawes a consfințit statutul de oaspete de onoare al națiunii, Președintele Coolidge, într-un gest de reciprocitate, răspunzând acestei vizite cu deplasarea sa la sediul Legației României din Washington, un gest diplomatic de o deosebită semnificație.

Rigoarea reprezentării de stat a fost împletită permanent de Regina Maria cu promovarea valorilor românești. Ea purta adesea costume populare tradiționale, marame de borangic, ii și fote, creând o imagine unică ce asocia demnitatea dinastică cu autenticitatea satului românesc. În diversele orașe vizitate, precum Brooklyn, Buffalo, Portland, Denver sau Indianapolis, presa locală a consemnat cuvântările reginei ca fiind momente de referință, în care ea declara explicit că scopul său principal este „să pună România pe harta lumii”, adică să creeze pentru țara sa o mai mare vizibilitate la nivel internațional.

În periplul reginei, vizita efectuată la biserica românească din Philadelphia a constituit nucleul spiritual și identitar al întregii călătorii. Comunitatea de emigranți români din Pennsylvania, stabilită în America, își construise un punct de sprijin existențial în jurul parohiilor românești. Biserica ortodoxă românească „Sfânta Treime” din Philadelphia reprezenta nu doar un spațiu liturgic, ci și un monument emblematic al prezenței și adaptării românești în Statele Unite ale Americii.

Cu acest prilej, sute de români din Philadelphia și din împrejurimi s-au adunat la biserica românească îmbrăcați în portul tradițional, purtând buchete de flori în mână. Întâlnirea cu regina i-a umplut de entuziasm pe oameni. Însemnările istorice și corespondența vremii consemnează dorința credincioșilor de a fi cât mai aproape de Regina Maria, care a fost primită cu căldură și ospitalitate, reflectând spiritul românesc de manifestare a dragostei față de Dumnezeu, a respectului față de monarhie și a dorinței de unitate și comuniune a românilor din afara granițelor.

Pentru acești români, Regina Maria nu era doar un monarh, ci însăși întruchiparea fizică a României Mari și a visului împlinit al unității naționale. Prezența sa în biserica românească a încurajat şi mai mult eforturile românilor de conservare a limbii și culturii noastre în diaspora. Această conștiință identitară a fost esențială în anii următori, stimulând organizarea parohiilor ortodoxe române din America într-o eparhie, proces care s-a concretizat la 25 aprilie 1929 prin constituirea unei episcopii misionare sub jurisdicția canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Un alt aspect relevant pe termen lung l-a reprezentat și prezența Principesei Ileana la acea slujbă din biserica românească din Philadelphia. Ea avea să îmbrace, mai târziu, haina călugărească, devenind monahia Alexandra și fondând Mănăstirea Ortodoxă „Schimbarea la Față” din Ellwood City, Pennsylvania. În cadrul acestui așezământ monahal, se află mormântul maicii Alexandra și caseta cu pământ românesc pe care aceasta a luat-o la plecarea sa în exil din anul 1948.

Vizita făcută de Regina Maria a României în Statele Unite ale Americii și Canada rămâne, pentru români stabiliți în diaspora, un simbol al legăturii indestructibile dintre Coroană, Biserică și popor. Rezonanța acestui eveniment ce are ecouri puternice și în anul 2026 arată că efortul Reginei Maria de a pune România pe harta lumii nu a fost în zadar, ci a reprezentat o acțiune care a creat vizibilitate României în plan internațional și totodată a întărit sentimentul de dragoste de patrie al românilor stabiliți în afara ţării.

La ceas aniversar, când sărbătorim 100 de ani de la vizita făcută de Regina Maria a României în Statele Unite ale Americii și Canada, dorim să adresăm tuturor celor care se străduiesc să promoveze valorile românești în afara granițelor, urmând modelul luminos oferit de Regina Maria, aprecierea și binecuvântarea noastră.

Cu părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române